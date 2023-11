Ọganihu na Teknụzụ Igwe Ọdụdọ: Ịkwalite arụmọrụ Mgbakọ

By

Ka teknụzụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu, ọchịchọ maka nchekwa data nke ọma na ike ịgbakọ ngwa ngwa na-aga n'ihu na-eto eto. Ndị na-eme nchọpụta gburugburu ụwa na-achọkarị ụzọ ha ga-esi mepụta ihe ọhụrụ nwere ike imezu atụmanya ndị a na-abawanye ụba. N'oge na-adịbeghị anya, otu ndị ọkà mmụta sayensị si The University of Texas at El Paso (UTEP) na ụlọ ọrụ ndị ọzọ emeela ọganihu dị ịrịba ama na nkà na ụzụ magnet nke nwere ike gbanwee ọdịnihu nke mgbakọ.

N'ịbụ onye Dr. Srinivasa Singamaneni, bụ prọfesọ na-arụkọ ọrụ na Ngalaba Physics na UTEP na-eduzi, ndị otu ahụ achọpụtala ụdị magnet ọhụrụ nke na-egosi nkwa n'ọhịa nke quantum computing. Ihe ndọta ndị a, nke a maara dị ka ihe ndọta van der Waals, pụrụ iche n'ihi na ha dị naanị otu oyi akwa, na-eme ka ha dị obere ma nwee ike n'ihe gbasara ike ịgbakọ. Otú ọ dị, ndọghachi azụ nke van der Waals magnet bụ mgbe niile ọrụ ha nwere oke na obere okpomọkụ.

Site na nyocha ha, ndị otu ahụ chọpụtara na site n'iwebata ihe na-adịghị ọnụ ala nke a na-akpọ tetrabutylammonium n'etiti n'ígwé nke magnet, ha na-enwe ike ịkwalite nguzogide okpomọkụ ya nke ọma. Ọganihu a mere ka magnetị rụọ ọrụ na okpomọkụ ruru 170 degrees Fahrenheit, karịa ihe mgbochi ndị gara aga.

Ihe nchoputa a pụtara buru ibu. Site n'ikike ịrụ ọrụ na okpomọkụ dị elu, ihe ndọta ndị a nwere ike dochie ndọta ọdịnala ejiri na ngwa dị iche iche, dị ka laptọọpụ, ọkà okwu, na nyocha MRI. Ọzọkwa, obere nha ha na arụmọrụ emelitere na-eme ka ha dị mma maka iji kọmpụta quantum, ebe ohere na arụmọrụ dị oke mkpa.

Ọ bụ ezie na ndị otu ahụ egosipụtala nke ọma ike ndọta na ntọala ụlọ nyocha, nyocha na mmepe ka na-aga n'ihu. Na-arụkọ ọrụ na ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Mahadum Stanford, Mahadum Edinburgh, Los Alamos National Lab, National Institute of Standards and Technology (NIST), na Brookhaven National Lab, otu a chọrọ ịnọgide na-emezi ihe ahụ maka iji ya eme ihe na mgbakọ.

Enwere ike inwe ọganihu a dị ịrịba ama, ebe ọ na-emepe ohere ọhụrụ maka ọdịnihu nke teknụzụ magnetik na mgbakọ. Site n'ịgbasa oke okpomọkụ nke ihe ndọta van der Waals, ndị nchọpụta na-ewere nzọụkwụ dị ịrịba ama n'ịghọta usoro mgbakọ na mwepụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke nwere ike izute ihe na-eto eto nke afọ dijitalụ.

Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị (Ajụjụ)

Ajụjụ: Gịnị bụ ihe ndọta van der Waals?

A: Van der Waals magnetik bụ ụdị ndọta nke nwere naanị otu oyi akwa nke atọm.

Ajụjụ: Gịnị bụ uru nke van der Waals magnetik?

A: Van der Waals magnetik pere mpe ma nwee nnukwu ikike maka iji kọmpụta n'ihi nkwalite arụmọrụ ha.

Ajụjụ: Olee otú ndị nchọpụta si kwalite nguzogide okpomọkụ nke magnet van der Waals?

A: Ndị na-eme nchọpụta webatara ihe ọkụkụ dị ọnụ ala nke a na-akpọ tetrabutylammonium n'etiti ọkwa nke magnet, nke mere ka ọ rụọ ọrụ na okpomọkụ dị elu.

Ajụjụ: Gịnị bụ ngwa ndị a emelitere magnetik?

A: Ihe ndọta ndị a emelitere nwere ike dochie ndọta ọdịnala ejiri na ngwa dị iche iche, dị ka laptọọpụ, ọkà okwu, na nyocha MRI. Ha dịkwa mma maka iji na mgbakọ quantum.

Ajụjụ: Gịnị bụ nzọụkwụ ọzọ na nyocha a?

A: Ndị otu nyocha ahụ na-ezube ịga n'ihu na-amụ na imezi ihe maka ojiji bara uru na mgbakọ.