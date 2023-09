Ndị ọkà mmụta sayensị na-esepụta Sistemu Ọhụụ Mbụ nke Obere Wasp Parasitic

Ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụ maka akwara ozi na Ụlọ Ọrụ Flatiron dị na New York City ewepụtala nke ọma n'usoro ihe omume mbụ a na-ahụ anya nke ahịhịa nje nje nje. N'iji usoro onyonyo dị elu mee ihe, ndị nchọpụta ahụ rụgharịrị usoro ahụ dum—site n'anya anụ ahụ ruo n'ụbụrụ dị n'ụbụrụ ya—na ọkwa synapti, na-eme ka ọ bụrụ nke mbụ a rụzigharịrị usoro dị otú ahụ n'ụzọ zuru ezu site na otu ụdị.

N'agbanyeghị nha ya dị ntakịrị, afụ ahụ na-egosipụta àgwà mgbagwoju anya dị ka ụgbọ elu, na-akọwapụta mgbagwoju anya dị egwu nke obere ụbụrụ ya. Ndị ọkà mmụta akwara ozi na-etinye aka na nyocha ahụ tụrụ n'anya maka ogo mgbagwoju anya dị na obere ụbụrụ dị otú ahụ. Ha chọpụtara na ụbụrụ asụsụ yiri ụbụrụ buru ibu mana ọ dị mfe ma dị obere.

Ndị nchọpụta ahụ kwenyere na ịmụ ụbụrụ ụmụ ahụhụ nwere ike inye nghọta bara uru banyere ọrụ ụbụrụ buru ibu, gụnyere ụbụrụ mmadụ. Site n'ịghọta ụkpụrụ dị n'azụ sekit neuronal na ụmụ ahụhụ, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike itinye ihe ọmụma a n'ịkwalite ngwa ọrụ ọgụgụ isi. Ikike nke ụbụrụ mmadụ karịrị nke ọgụgụ isi, na site n'ikpughe "ihe nzuzo nzuzo" nke bayoloji, ndị nchọpụta na-atụ anya ịmepụta AI ka mma.

Ndị otu nọ na Flatiron Institute jikọrọ aka na ndị nyocha sitere na Mahadum Howard Hughes Medical Institute nke Janelia Research Campus na Mahadum steeti Moscow maka ọmụmụ ihe a. Ha họọrọ parasitic wasp Megaphragma viggianii dị ka isiokwu maka nyocha ha n'ihi nha microscopic ya na ikike ọ nwere ifefe na ịchọta àkwá nke thrips, ahụhụ nke ọ na-etinye nsen nke ya.

Ịdepụta usoro ihe nkiri mbụ nke wap bụ nnukwu ihe ịma aka nye ndị nyocha ahụ, bụ ndị jiri ion beams na microscopes eletrọn mepụta maapụ zuru ezu. Ụzọ gara aga gụnyere iji ọtụtụ ụdị, nke butere ọdịiche dị n'etiti maapụ onye ọ bụla. Ọganihu a na-enye ohere ịghọta nke ọma ka akụkụ dị iche iche nke anya ahịhịa si eme ka ọ hụ ụzọ.

N'ọdịnihu, ndị nchọpụta ahụ na-eme atụmatụ ịgbasa mbọ ha na-ese eserese ruo n'ụbụrụ zuru oke. Ha kwenyere na site n'ịmụ ụbụrụ kachasị mkpa na anụ ọhịa, ha nwere ike ịchọpụta iwu na usoro ndị na-achịkwa àgwà mgbagwoju anya, na-enye nghọta banyere ọrụ ụbụrụ na nwere ike ịkwalite nkà na ụzụ AI.

Sources:

- Nkà mmụta ihe ọmụmụ ugbu a, "Mapping the Connectome of the Visual System in the Wasp Megaphragma viggianii" (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)