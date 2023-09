Ọdọ mmiri ndị mmadụ mere nwere ike bụrụ ndị na-ebupụta gas nke griin haus, nchọpụta nchọpụta

By

Nnyocha ọhụrụ nke Mahadum Cornell mere na-ekpughe na ọdọ mmiri ndị mmadụ mere na-enwe mmetụta dị ukwuu na ikuku ikuku na-ekpo ọkụ. Ọmụmụ ihe abụọ metụtara ya nke ndị nchọpụta sitere na Cornell mere na-amalite ịkọwa mmetụta nke ma ọdọ mmiri ndị mmadụ mere na nke okike na mmefu ego nke griin haus zuru ụwa ọnụ, na-enye nghọta bara uru na isiokwu a na-aghọtaghị nke ọma.

Nnyocha ndị ahụ chọpụtara na mgbe agbakwunyere ikuku na nchekwa carbon nke ọdọ mmiri ndị mmadụ mere, ọdọ mmiri ndị ahụ nwere ike ịbụ ihe na-ebunye ikuku ikuku. Atụmatụ ndị gara aga na-egosi na ọdọ mmiri, nke akọwara dị ka ozu mmiri hectare 5 ma ọ bụ ihe na-erughị ya, nwere ike itinye 5% nke ikuku methane zuru ụwa ọnụ. Agbanyeghị, na-enweghị nha ziri ezi n'ofe ọtụtụ ọdọ mmiri, pasent a nwere ike ịdị site na ọkara ruo okpukpu abụọ nke ego echere. Na mgbakwunye, enwere ntakịrị atụmatụ nke ọnụego olili carbon na ọdọ mmiri.

Otu nnyocha nke ndị nchọpụta mere lekwasịrị anya n'otú carbon sequested na ọdọ mmiri iri abụọ na abụọ ahọpụtara kpọmkwem. Ndị nyocha ahụ nyochara ọrụ nlekọta gara aga wee tụọ oke sedimenti na ọdịnaya carbon n'ime ọdọ mmiri ndị ahụ. Ha chọpụtara na ihe ndị dị ka osisi mmiri, azụ̀, na ihe ndị na-edozi ahụ na-emetụta ọnụ ọgụgụ olili carbon n'ọdọ mmiri ndị ahụ. Nnyocha ahụ gosikwara na ọdọ mmiri ndị sitere n'okike na nke mmadụ mere n'ụwa niile na-ewepụta oke carbon, nke na-egosi na a na-eleda oke carbon na ọdọ mmiri anya.

Ọmụmụ ihe nke abụọ nyochara mpụta ikuku ikuku n'oge sitere na ọdọ mmiri nnwale Cornell. Methane, bụ́ gas na-esi griin haus, bụ ihe ka n’ọnụ ọgụgụ n’ime ikuku ndị a na-ebupụ. Ọmụmụ ihe ahụ gosikwara mkpa ọ dị nleba anya ugboro ugboro iji kọwaa nke ọma maka ikuku ikuku na-esi na ọdọ mmiri.

N'ozuzu, ọmụmụ ihe ndị a na-atụ aro na ọdọ mmiri na-ekere òkè na ikuku gas na-ekpo ọkụ na nchekwa carbon. Ọ bụ ezie na ọdọ mmiri nwere ike ugbu a bụ ihe na-ebupụta ikuku ikuku na-ekpo ọkụ n'ihi mwepụta methane, enwere ike ime ha ka ha ghọọ sinks site na ibelata ikuku methane. Nchoputa a na-atụkwa aro ka a na-eji ihe nfụkasị ma ọ bụ ihe na-ekesa mmiri n'okpuru mmiri iji belata ikuku methane na ọdọ mmiri.

Nnyocha ndị ọzọ na nghọta nke ọrụ ọdọ mmiri na ikuku gas na-ekpo ọkụ dị oke mkpa maka nhazi ihu igwe ziri ezi na amụma.

Sources:

(Isi mmalite: Cornell)