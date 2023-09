Ọganihu dị na ntuziaka Wave 2D maka njikwa ọkụ dị mma

Ndị na-eme nchọpụta si na Mahadum Chicago enweela ọganihu n'ọhịa nke 2D waveguides site n'igosipụta na mpempe akwụkwọ kristal dị nnọọ ntakịrị atọm nwere ike ijide ọnyà nke ọma ma na-ebu ọkụ ruo otu centimita. Nchọpụta a na-enwe mmetụta dị mma maka mmepe nke ngwaọrụ fotonic na-arụ ọrụ dị elu.

Ndị ọkà mmụta sayensị ahụ jiri kristal molybdenum disulfide kristal, nke dị gịrịgịrị karịa foton n'onwe ya, iji wuo ntuziaka ebili mmiri anya 2D. N'ụzọ dị ịtụnanya, kristal dị oke mkpa ọ bụghị naanị na ọ nwere ike mana o wepụtakwara ya otu puku ugboro karịa usoro ọ bụla yiri nke a hụrụ na mbụ. Ìhè ahụ ejidere egosipụtara omume kwekọrọ na njem na oghere 2D, na-enye ohere ịmegharị ngwa ngwa site na iji lenses ma ọ bụ prisms. Njirimara a na-enyere aka ịmepụta ngwaọrụ mgbagwoju anya na kristal iko.

Ndị ọrụ nyocha ahụ na-ahụ ngwa dị iche iche maka ntuziaka ebili mmiri 2D, gụnyere mmepe nke sensọ maka nchọpụta mkpụrụ ndụ yana sekit photonic dị mkpa nke enwere ike ikpokọta. Site n'iji ike ọnyà pụrụ iche nke ntuziaka ebili mmiri ndị a, ọ ga-ekwe omume ịkwalite arụmọrụ na arụmọrụ nke sistemu ngwa anya.

E bipụtara nchoputa nke ọmụmụ a na akwụkwọ akụkọ Science, nke akpọrọ "Wafer-scale δ waveguides for integrated two-dimensional photonics" (Myungjae Lee et al., 2023).

Nicklates Layered maka ebe nchekwa mgbanwe na-adịghị agbanwe agbanwe

Ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Mahadum Tohoku na Mahadum Tsukuba enyochala ikike nke nicklates oyi akwa dị ka ihe maka ngwaọrụ nchekwa mgbanwe na-adịghị agbanwe agbanwe. Nickelates dị larịị bụ ihe dị mgbagwoju anya oxide mejupụtara ion nickel ma na-egosipụta nhazi dị larịị. Ihe ndị a na-enwe mgbanwe mgbanwe n'etiti usoro kristal atọ n'elu ikpo ọkụ na oyi, na-eme ka ha dị mma maka ngwa na ngwaọrụ ebe nchekwa.

Ndị otu nyocha ahụ lekwasịrị anya n'otu nickelate dị larịị nke mejupụtara ọkwa nke strontium, bismuth, na oxygen n'ime nhazi nhazi 'nnu nkume', jikọtara ya na molecules nke strontium, nickel, na oxygen atom n'ụdị perovskite. Ngwa ahụ gosipụtara mgbanwe usoro kristal nke na-emegharị ahụ, na-eme ka mgbanwe mgbanwe ọkụ eletrik dị n'ime ụlọ okpomọkụ.

Site na ijikwa ihe pụrụ iche nke nicklates layered, dị ka ikike mgbanwe mgbanwe nke usoro ha dị elu, ndị nyocha ahụ bu n'obi imepụta ngwaọrụ nchekwa mgbanwe ọkwa dị iche iche na-adịghị agbanwe agbanwe maka ngwa kwa ụbọchị. Ọganihu a nwere ike iduga ịmepụta usoro nhazi data nke ọma na ngwa ngwa.

E bipụtara ọmụmụ ahụ na Advanced Science n'okpuru aha "Thermally Reentrant Crystalline Phase Change in Perrovskite-Drivative Nickelate Enabling Reversible Switching of Room-Temperature Electric Resistivity" (Matsumoto, K. et al., 2023).

Arụmọrụ dị elu Tin Halide Perovskite transistors

Mgbalị imekọ ihe ọnụ nke ndị nchọpụta si Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Chinese Academy of Sciences, na University of Electronic Science and Technology nke China arụpụtala na mmepe nke tin halide perovskite p-ụdị transistor nwere nnukwu oghere ngagharị na. belata ntụpọ. Ndị transistors ndị a na-egosipụta ọkwa arụmọrụ dị mma, na-eme ka ha dabara maka ngwa ndị chọrọ nhazi data ngwa ngwa na nke ọma.

Ndị otu ahụ jiri usoro cation perovskite atọ dị iche iche rụpụta oyi akwa perovskite semiconductor p-ụdị. Ndị transistor ndị si na ya pụta gosipụtara ngagharị oghere dị elu yana oke ngbanyụ / gbanyụọ ugbu a, nke a na-ewere dị ka ọkwa arụmọrụ kachasị elu enwetara ugbu a site na transistor ụdị p-ụdị perovskite.

Ndị na-eme nchọpụta na-atụ anya na ka arụmọrụ nke usoro okpomọkụ dị ala p-ụdị semiconductor na-aga n'ihu na-aga n'ihu, sekit eletrọnịkị na-arụ ọrụ ngwa ngwa na nkwalite data nhazi ngwa ngwa nwere ike nweta. Nchọpụta a nwere ikike dị ukwuu maka ngwa na injinịa eletrọnịkị na eletrọnịkị, na-aga n'ihu na ike nke semiconductor na transistor.

Ihe omumu a, nke akpọrọ "Tin perovskite transistor and compmentary circuits dabere na A-site cation engineering," ka ebipụtara na Nature Electronics (Zhu, H. et al., 2023).

