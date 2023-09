Ozi NASA OSIRIS-REx weghachite ihe nlele site na Asteroid na-aga nke ọma

Ọrụ NASA nke OSIRIS-REx enwetala nnukwu ihe dị mkpa site n'iweghachite ihe nlele site na asteroid Bennu nso ụwa. Na Sọnde, ihe nlele capsule nloghachi, ihe dị ka obere ngwa nju oyi, rutere n'enweghị nsogbu na ọzara Utah, bu ihe dị ka gram 250 nke regolith (ala) anakọtara na Bennu. Ihe dị n'ime oge ochie nke ihe nlele ahụ nwere ike inye nghọta bara uru n'ime ihe ndị na-akpụzi usoro anyanwụ nke mbụ.

Ozi OSIRIS-REx, nke ewepụtara na 2016, bu n'obi ịmụ Bennu wee weghachi ihe nlele maka nyocha. Bennu, nke e guzobere n'oge mmalite nke usoro anyanwụ, bụ nke sitere na carbon na mineral ndị nweworo obere mgbanwe. Ihe nlele sitere na elu ya nwere ike inye nkọwa gbasara mineral na ihe ndị na-ekere òkè n'ịmepụta usoro mbara igwe mbụ.

N'ime afọ abụọ, ụgbọ elu ahụ nyochara Bennu, na-achọ ebe dị mma iji nakọta ihe nlele. Otu n'ime ngwá ọrụ dị n'ụgbọelu ahụ, nke a na-akpọ REXIS (Regolith X-ray Imaging Spectrometer), bụ ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 100 sitere na MIT Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, MIT Department of Aeronautics and Astronautics, Harvard College Observatory, na MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research na MIT Lincoln Laboratory. REXIS ji ụzarị X mee maapụ ihe dị n'elu asteroid, na-enyere aka n'ịhọrọ saịtị nlele.

Ka ha wepụtachara capsule nkwụghachi azụ maka nlọghachi, ụgbọ elu ahụ ewepụtala ụzọ ya n'ebe asteroid Apophis nọ. Ebufela capsule ahụ n'onwe ya na Houston Space Center nke Houston, ebe ndị ọkà mmụta sayensị ga-enyocha ma kesaa uzuzu Bennu nye ndị nchọpụta n'ụwa nile maka ọmụmụ ihe ọzọ.

MIT's Richard Binzel, onye na-eme nchọpụta na ọrụ OSIRIS-REx, kwupụtara obi ụtọ ya maka ọdịda na mgbake nke ihe nlele ahụ na-aga nke ọma. Binzel, onye nyere aka n'ịmepụta ngwá ọrụ REXIS, kwusiri ike na ọ dị mkpa ịhụ ihe atụ nke Bennu laghachiri n'ụwa mgbe ọtụtụ afọ na-arụ ọrụ na mmepe ozi.

Ntụle nke ngwa ụgbọ elu mere mgbe ọ nọ na orbit nyere nghọta bara uru gbasara nhazi Bennu na ọdịdị bara ụba carbon. Agbanyeghị, achọrọ nyocha ụlọ nyocha iji kwado nchoputa ndị a wee kọwapụta data nke ọma. Nlaghachi nke ihe nlele n'ezie na ụlọ nyocha ụwa ga-enye "eziokwu nke ala" dị mkpa iji kwado nghọta anyị banyere asteroids.

N'ozuzu, nlọghachi nke ihe nlele nke ọma site na Bennu na-egosi nnukwu mmezu maka ọrụ OSIRIS-REx nke NASA ma na-enye ndị ọkà mmụta sayensị ohere ikpughe ihe ndị ọzọ gbasara usoro anyanwụ nke mbụ na nhazi nke asteroids.

