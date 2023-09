Na-enyocha Plasma na-ekpo ọkụ na-adịghị ahụkebe na ikuku elu

By

N'akụkụ okporo osisi ụwa, aurorae bụ ihe a na-ahụkarị, na-egosipụta ihe ngosi ọkụ mara mma na ikuku elu nke mmekọrịta dị n'etiti ifufe anyanwụ na magnetosphere nke ụwa kpatara. Otú ọ dị, nso nso equator, ihe dị iche iche nke ikuku nwere ike ime: subauroral ion drifts (SAID).

Ihe omume kwuru gụnyere ọsọ ọsọ, n'ọdịda anyanwụ nke plasma na-ekpo ọkụ site na ionosphere. Ejikọtala ihe omume ndị a na ihe a na-ahụ anya na mbara igwe, dị ka arcs na-acha uhie uhie (SAR) na nkwalite ikuku ọkụ siri ike (STEVE). Dị ka ọ na-adịkarị, ihe omume SAID na-eme n'etiti abalị na etiti abalị, mana enweela ihe atụ nke ọsọ SAID ahụrụ ka etiti abalị gachara.

N'ime nnyocha e bipụtara na nso nso a na Journal of Geophysical Research: Space Physics, ndị nchọpụta lekwasịrị anya na 15 postmidnight SAID ihe ndị a chọpụtara na nso South America na 2013. Site n'inyocha data sitere na isi mmalite dị iche iche, gụnyere mmemme satịlaịtị na usoro nke ọrụ auroral, ha nyochara njirimara na nhazi nke ihe omume ndị a na-adịghị ahụkebe.

Ndị nyocha ahụ chọpụtara na ihe omume SAID gachara n'etiti abalị, dị ka ihe omume etiti abalị, bụ ihe si na mmekọrịta dị mgbagwoju anya dị n'etiti ọnọdụ ionospheric na ike geomagnetic. Mkparịta ụka a na-agụnye nguzobe ọkụ eletrik na mmekọrịta nke ebili mmiri, nke na-eme dị ka isi mmalite okpomọkụ.

Nchọpụta ndị a na-eme ka nghọta nke mgbanwe plasma ikuku dị elu na ike ha imebi akara radar maka nlekota satịlaịtị na ngwa ndị ọzọ dị oke egwu. Nnyocha ndị ọzọ na mpaghara a nwere ike inye nghọta bara uru banyere ka mmemme SAID na ihe ndị metụtara ya nwere ike isi metụta ikuku ụwa.

