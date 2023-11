Ịghọta ndị ọzọ site na omume ha: akụkụ bụ isi nke nghọta mmadụ nwere mmetụta maka AI

By

Mgbe anyị na-ahụ ihe mmadụ na-eme, uche anyị na-arụ ọrụ ngwa ngwa iji ghọta ihe ha bu n’obi. Nnyocha nke ndị nyocha echiche na Mahadum Johns Hopkins mere emewo ka ndị mmadụ nwee ike ịghọta ihe ndị ọzọ na-agbalị ịmụta nanị site n'ikiri omume ha. Nnyocha a na-agbawa obi, nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Proceedings of the National Academy of Sciences, ekpughere akụkụ nke nghọta mmadụ na-elegharakarị anya, na-enwe mmetụta dị ukwuu maka mmepe nke usoro ọgụgụ isi (AI).

N'adịghị ka ịmata ihe omume ime ihe, nke gụnyere ịkọ amụma ihe mmadụ ga-eme ozugbo, ọmụmụ ahụ lekwasịrị anya na “omume omume.” A na-eme omume ndị a mgbe mmadụ na-achọ ịchịkọta ozi ma ọ bụ mụta gbasara gburugburu ya. Ọ bụ ezie na nchọpụta gara aga egosila na ndị mmadụ nwere ike ịmata ihe omume dị mkpa n'ụzọ ziri ezi, a maghị obere ihe gbasara otu anyị si aghọta na ịghọta omume nke akwụkwọ akụkọ.

N'ime usoro nyocha nke metụtara ndị sonyere 500, ndị nyocha ahụ gwara ndị mmadụ ka ha lelee vidiyo nke ndị mmadụ na-ama jijiji igbe. Ndị sonyere nwere ike ịghọta ebumnuche nke onye na-ama jijiji-ma ọ bụ iji chọpụta ọnụọgụ ihe dị n'ime igbe ma ọ bụ iji chọpụta ọdịdị nke ihe ndị ahụ-n'ime ihe dị ka sekọnd. Ikike a ịghọta ebumnobi onye ọzọ site n'omume ha bụ nke nghọta ma dị ịrịba ama, na-akọwapụta usoro nghọta mgbagwoju anya nke uche anyị na-arụ ọrụ n'enweghị ike.

Nchọpụta ndị a nwere mmetụta sara mbara maka mpaghara mmepe AI. Site n'ịghọta ka ụmụ mmadụ si ebute ebumnobi onye ọzọ site na omume, ndị nchọpụta nwere ike chepụta usoro AI nke kachasị mma iji meekọrịta ihe na ịghọta omume mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, onye enyemaka robot AI nwere ike nyochaa omume onye ahịa wee buru amụma ihe ha na-achọ, na-enye ọrụ ahaziri iche yana nke ọma.

N'ime ọmụmụ ihe n'ọdịnihu, ndị otu Johns Hopkins na-ezube inyocha ọdịiche dị n'etiti ebumnuche epistemic na ebumnuche pragmatic. Ha na-enwekwa mmasị n'ịchọgharị mgbe nkà nleba anya ndị a na-apụta na mmepe mmadụ yana ma enwere ike ịmepụta ụdị mgbakọ na mwepụ iji kọwakwuo mmekọrịta dị n'etiti omume anụ ahụ na ebumnobi pụrụ iche.

Nchọpụta a abụghị naanị na-enye nghọta bara uru na nghọta anyị banyere nghọta mmadụ kamakwa ọ na-emepe ohere ọhụrụ maka teknụzụ AI na ịkọwapụta omume na ebumnuche mmadụ nke ọma. Site n'iji ihe ọmụma a eme ihe, usoro AI nke ga-eme n'ọdịnihu nwere ike ịghọkwu nghọta na nkà na nghọta na ịzaghachi mkpa na ọchịchọ mmadụ.

Ajụjụ

Ajụjụ: Gịnị bụ omume pragmatic na omume epistemic?

Omume pragmatic na-ezo aka n'omume ndị gụnyere ịkọ amụma ihe mmadụ ga-eme ozugbo, ebe a na-eme omume akụkọ mgbe mmadụ na-agbalị ịchọta ozi ma ọ bụ mụta ihe gbasara gburugburu ebe obibi ha.

Ajụjụ: Olee otú ndị nchọpụta ahụ si mee nnwale ha?

Ndị nyocha ahụ gwara ndị sonyere 500 ka ha lelee vidiyo nke mmadụ na-ama jijiji igbe. Ndị sonyere nwere ike ịchọpụta ma onye na-ama jijiji na-agbalị ịchọpụta ọnụọgụgụ ihe dị n'ime igbe ma ọ bụ ọdịdị nke ihe ahụ.

Ajụjụ: Gịnị bụ ihe nchọpụta a pụtara maka AI?

Site n'ịghọta ka ụmụ mmadụ si aghọta na ịghọta ebumnobi ndị ọzọ site n'omume, usoro AI nwere ike imebe ka ọ ghọta nke ọma na ịmekọrịta omume mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-enyere aka robot nwere ike ibu amụma nke ọma ihe onye ahịa na-achọ dabere na omume ha.