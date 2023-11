Ịghọta mgbagwoju anya nke oghere ozone na mmetụta ya na ihu igwe

By

Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke nwa akwụkwọ PhD na Mahadum Otago mere na-ekpughe ihe gbasara ọnọdụ n'ogo na omimi nke oghere ozone. Hannah Kessenich, onye nyocha n'azụ ọmụmụ ihe ahụ, achọpụtala na oghere ozone na-abawanye ụba n'ime afọ ole na ole gara aga. N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, enweghị ike ịsị na ọ bụ naanị iji CFC (chlorofluorocarbons) na-eme ka mmụba a pụta.

Nnyocha nke Kessenich, nke e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ a ma ama Nature Communications, na-enyocha mgbanwe kwa ọnwa na kwa ụbọchị na ọkwa ozone dị n'ime oghere ozone Antarctic site na 2004 ruo 2022. N'ụzọ a na-atụghị anya ya, nchọpụta ahụ kpughere na oghere ozone na-anọgide na-aba ụba ma dị omimi n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-ama aka. echiche na e doziela nsogbu ahụ.

Ihe kpatara oghere ozone ndị a na-agbasawanye nwere ike ịdabere na mmekọrịta dị mgbagwoju anya na-eme n'ime vortex pola n'elu Antarctica. Ikuku nke si n'elu na-agbada na-abanye na vortex polar wee rute oghere ozone gburugburu October. Ntuba ikuku a nwere ike na-enye aka na mgbanwe ndị a hụrụ na oghere ozone.

Ọ bụ ezie na Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer enweela ihe ịga nke ọma n'ịgbasa okwu nke CFC, ndị nchọpụta kwenyere na ihe ndị ọzọ na-ekerekwa òkè na mgbasawanye nke oghere ozone. Ịghọta usoro mgbagwoju anya ndị a dị oke mkpa n'ịkọ mmetụta oghere ozone ga-enwe na usoro ihu igwe n'ọdịnihu.

Amụma dị ugbu a bụ na oghere ozone ga-agbake n'afọ 2065, mana ụbọchị a tụrụ anya na-adaba na mgbanwe na-aga n'ihu na ihu igwe anyị. Ka Kessenich na ndị otu ya na-agba mbọ ịghọta nke ọma ndị ọkwọ ụgbọ ala na-akpata mgbasawanye nke oghere ozone, ọ na-apụta ìhè na a pụghị ileghara mmetụta na ihu igwe dị n'ebe ndịda anya anya.

Ọ dị mkpa ịnọgide na-amụ oghere ozone na ihe ọ pụtara. Site n'ịbawanye mmata na mmasị na isiokwu a, anyị nwere ike ịkwalite nghọta miri emi nke mgbagwoju anya ya na ịrụ ọrụ ịchọta ngwọta dị irè.

Ajụjụ

Kedu ihe bụ oghere ozone?

Oghere ozone na-ezo aka na mbelata siri ike na oke oyi akwa ozone na itinye uche n'elu Antarctica n'oge a kapịrị ọnụ, nke kachasị na mmiri.

Kedu ihe na-akpata oghere ozone?

Na mbụ, a kwenyere na chlorofluorocarbons (CFCs) bụ isi ihe kpatara oghere ozone. Otú ọ dị, nchọpụta na-adịbeghị anya na-egosi na ihe ndị ọzọ dị mgbagwoju anya dị n'ime vortex polar n'elu Antarctica nwekwara ike itinye aka na mgbasawanye ya.

Kedu ka oghere ozone si emetụta usoro ihu igwe?

Ogo na omimi nke oghere ozone nwere ike inwe nnukwu nsonaazụ maka usoro ihu igwe, ọkachasị na mpaghara ndịda. Ọ dị mkpa ịghọta mmetụta ndị a nke ọma iji buo amụma na ibelata mmetụta ihu igwe nwere ike ime.