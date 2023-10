Ịghọta Omume Electron na Nnụnụ Nnụnụ maka Ndị Nrụpụta Nuclear Di elu

By

Ndị na-eme nchọpụta sitere na ngalaba nke Energy's Oak Ridge National Laboratory na Mahadum nke Iowa enweela ọganihu dị ukwuu n'ịghọta ka electrons si emekọrịta na nnu gbazere n'ime ihe nrụpụta nuklia dị elu. Site n'iji mgbakọ na mwepụ na-eme ka iwebata elektrọn gafere n'ime nnu zinc chloride a wụrụ awụ, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịchọpụta steeti atọ eletrọn ahụ nwere ike iche.

Na nke mbụ, eletrọn na-aghọ akụkụ nke radical molekụla nke nwere ion zinc abụọ. N'ọnọdụ nke abụọ, eletrọn na-apụta n'otu ion zinc. N'ọnọdụ nke atọ, eletrọn ahụ na-emegharị ma gbasaa n'ọtụtụ ion nnu. Nchọpụta ndị a dị oke mkpa maka ịkọ mmetụta nke radieshon na arụ ọrụ nke reactors na-ejupụta nnu.

A na-ewere igwe na-emepụta nnu a wụrụ awụ dị ka ihe nwere ike ime maka ụlọ ọrụ ike nuklia n'ọdịnihu. Ya mere, ịghọta otú nnu gbazere si emeghachi omume na radieshon dị elu bụ ihe kacha mkpa. Ndị nchọpụta ahụ bu n'obi ime ka a ghọta omume nke elektrọn na kọntaktị na ion nke mejupụtara nnu gbazere.

Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe anaghị aza ajụjụ niile, ọ na-enye mmalite dị oke mkpa maka nyocha ọzọ gbasara mmekọrịta dị n'etiti electrons na nnu gbazere. Ndị nchọpụta ahụ kwenyekwara na ụdị atọ ndị eletrọn na-emepụta n'ime obere oge nwere ike imeghachi omume iji mepụta ndị dị mgbagwoju anya karịa ogologo oge.

Ihe omumu a, nke akpọrọ “Nnu Nnu Okpomọkụ Ọkụ Dị Elu Ọ na-eji Electron gafere oke? Ikpe nke ZnCl2,” ka e bipụtara na The Journal of Physical Chemistry B. Ahọpụtara ya dị ka Nhọrọ Ndị Editọ ACS, na-egosi ike ya maka oke mmasị ọha.

Emere nyocha a dịka akụkụ nke DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) nke Brookhaven National Laboratory duziri. Ndị otu nyocha ahụ na-ezube ịga n'ihu na-enyocha nsonaazụ radieshon na sistemu nnu ndị ọzọ. Emere nyocha mgbakọ na mwepụ ha na ụlọ ọrụ DOE, gụnyere Compute na Data Environment for Science na Oak Ridge National Laboratory na National Energy Research Scientific Computing Center na Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ịghọta omume nke eletrọn na nnu a wụrụ awụ dị oké mkpa maka ọganihu nke ihe nrụpụta nnu gbazere. Ọ na-enyere aka hụ na nchekwa na arụmọrụ nke reactors ndị a, nke a na-ewere dị ka nhọrọ na-ekwe nkwa maka ọgbọ ike nuklia n'ọdịnihu.

Sources:

- Lawrence Bernard, ORNL