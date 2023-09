Mahadum nke Arizona na-anata onyinye nde $ 30 maka Advance Topological Acoustics

By

Enyerela Mahadum Arizona onyinye $ 30 nde sitere na National Science Foundation (NSF) iji guzobe "New Frontiers of Sound Science and Technology Center." Ebe etiti a ga-elekwasị anya na ngalaba nke topological acoustics, nke na-achọ iji akụrụngwa nke ụda maka ọganihu na kọmpụta, nkwukọrịta, na nghọta.

Topological acoustics bụ ubi na-apụta nke na-eji echiche nke Hilbert Space nyochaa omume na akụrụngwa nke ụda. Site n'ịnọchite anya isi ihe dị na mbara igwe nke ụda na-agafe dị ka ihe eserese na Hilbert Space, ndị nchọpụta nwere ike iji anya nke uche hụ geometry nke ụda site na iji vector amplitude na akụkụ akụkụ geometric. Ụzọ a na-enye ndị ọkà mmụta sayensị ohere ikpughe ihe ndị a na-adịghị ahụ anya nke ụda.

Ntọala nke NSF ụda center ga-enye ndị na-eme nchọpụta ohere ịga n'ihu nyochaa ikike nke topological acoustics. Site n'inweta nghọta miri emi nke njirimara ụda, ha nwere ike ịmepụta ngwa ọhụrụ na teknụzụ ndị nwere ike ịmegharị ụlọ ọrụ dị iche iche.

Prọfesọ Pierre Deymier, onye nduzi na onye isi nyocha nke New Frontiers of Sound Science and Technology Center, na-emesi ike mkpa nke etiti ọhụrụ a dị n'ịkwalite ngalaba nke acoustics. Site na ego nke NSF nyere, nyocha a na-eme na etiti nwere ike inye aka na ọganihu dị ịrịba ama na kọmpụta, nkwukọrịta, na nghọta.

Onyinye a sitere na NSF na-egosi itinye ego buru ibu n'ime ọmụmụ ihe egwu topological ma mara ikike ọ nwere maka ọganihu n'ọdịnihu. Nguzobe nke New Frontiers of Sound Science and Technology Center na-emesi ike nraranye nke Mahadum Arizona n'ịgbasa oke nyocha sayensị na ihe ọhụrụ teknụzụ.

