Ntụle ndọda mmụọ ọhụrụ Mars na-akwado ịdị adị nke oke osimiri ochie

Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke Prọfesọ Jaroslav Klokočník sitere na Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, ejirila usoro ọhụụ iji nyochaa ike ndọda Mars iji nyekwuo ihe akaebe maka ịdị adị nke oke osimiri paleo nke Mars nke ugwu. Nnyocha ahụ, nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Icarus, gbasaara ụzọ ndị gara aga ma nye nkọwa zuru ezu banyere oke oke osimiri oge ochie.

Nchọpụta nke ọmụmụ a nwere mmetụta dị ukwuu maka ịchọ mmiri na Mars na ikike nke ndụ gara aga ma ọ bụ ugbu a na mbara ala. Ndị nyocha ahụ kwuru na enwere ike itinye usoro nyocha ike ndọda a na ngalaba dị iche iche dị ka geology, geophysics, hydrology, na glaciology, na-enye nghọta bara uru n'ime ahụ nke eluigwe.

Usoro ọdịnala maka ịse eserese mbara ala gbadoro ụkwụ na ike ndọda bụ naanị ndị odee karịrị akarị, bụ ndị webatara usoro ọhụrụ nke nyochara akụkụ ike ndọda gbakọrọ site na nleba anya ike ndọda. Akụkụ ike ndọda ndị a na-enye nkọwa mgbakọ na mwepụ nke ike ndọda na-egosipụta site na njiri elu elu dị iche iche na Mars, dị ka ugwu na trenches.

Iji kwado nyocha ha, ndị nyocha ahụ jiri data topographic nwetara site na ngwa Mars Orbital Laser Altimeter dị n'ime NASA's Mars Global Surveyor. Ngwá ọrụ ahụ debere mbara ala ahụ maka afọ 4 ½, na-enye ozi dị mkpa maka ịghọta elu Marrian.

Ọrụ gara aga nke Prọfesọ Klokočník jikwa usoro nyocha nke ike ndọda mee ihe iji kwado ịdị adị nke paleolakes na sistemu paleoriver n'okpuru ájá Sahara na Ụwa. Ejikwa usoro a atụnyere njirimara ala ụwa na nke Venus, na-enyere anyị aka ịghọta ahụ dị iche iche nke eluigwe.

Usoro nyocha nke ike ndọda ọhụrụ a na-egosipụta ike inwekwu nyocha na nghọta nke Mars na akụkọ ihe mere eme ya. Ọ bụ nzọụkwụ dị mkpa na-aga n'ihu n'ikpughe ihe omimi nke ụwa gbara agbata obi anyị gara aga yana ohere nke oke osimiri ochie.

