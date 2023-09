Ụzọ ọhụrụ na-akwado ịdị adị nke oké osimiri ochie na Mars

By

Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya ejirila usoro ọhụụ iji nyochaa ike ndọda nke Mars, na-enyekwu ihe akaebe na mbara ala nwere mgbe ọ nwere nnukwu oke osimiri dị n'ebe ugwu. N'ịbụ onye Prọfesọ Jaroslav Klokočník sitere na Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences duziri, nchọcha a kọwara oke oke osimiri paleo-paleo nke ugwu Martian n'ụzọ ka ukwuu.

E bipụtara ya n'akwụkwọ akụkọ Icarus, ọmụmụ ahụ na-eme ka ọ pụta ìhè n'iji usoro ike ndọda eme ihe iji chọpụta ọnụnọ mmiri na Mars. Usoro a enweela ihe ịga nke ọma n'ịchọpụta ozu mmiri dị n'ụwa, dịka oke osimiri nke ọdọ mmiri dị ogologo oge gara aga n'ebe ugwu Africa. Site n'ịtụle akụkụ ike ndọda nke Mars, ndị ọkà mmụta sayensị na-enweta nghọta nke ọma banyere ọdịdị mbara ala na ọdịdị mmiri nke ụwa.

Ndị nyocha ahụ jiri usoro Klokočník mepụtara, nke gụnyere nyochaa akụkụ ike ndọda gbakọrọ site na nha anomaly ike ndọda. Akụkụ ike ndọda bụ ngwaahịa mgbakọ na mwepụ na-akọwapụta ihe ndọda ndọda nke ahụ mmadụ. Na mgbakwunye, ha jiri data topographic nke NASA's Mars Global Surveyor weghaara.

Uzo ohuru a na-akawanye mma n'uzo gara aga nke eserese elu nke dabere na anomalies ike ndọda. Site na ijikọ data topographic, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike nweta nghọta zuru oke nke Geology Martian na geophysics.

Nsonaazụ nke nyocha a gafere Mars, ebe ọ bụ na etinyere usoro akụkụ ike ndọda n'ahụ ndị ọzọ dị na mbara igwe. N'ime nchọpụta dị iche e bipụtara na Scientific Reports, e jiri usoro a tụnyere njirimara ala ụwa na nke Venus.

Nchọpụta nke ọmụmụ a na-enye aka n'ịmata akụkọ ihe mere eme nke ala Mars ma na-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ikike ịdị ndụ na mbara ala. Ịghọta ịdị adị nke oke osimiri ochie na Mars bụ nzọụkwụ dị oke mkpa iji kpughee ohere nke ụdị ndụ gara aga ma ọ bụ ugbu a.

Nkowa:

Ihe ndọda ndọda: Ebe ike ndọda dị iche iche na-akpa site na njiri elu nke ahụ mbara ụwa.

Akụkụ ndọda: Ngwaahịa mgbakọ na mwepụ na-akọwapụta ihe ndọda ndọda nke ahụ ụwa.

Data Topographic: Ozi gbasara ọdịdị na elu elu ala nke mbara ala ma ọ bụ ahụ eluigwe ọzọ.

Sources:

- Ọmụmụ nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Icarus, jikọtara ya na American Astronomical Society's Division for Planetary Sciences.

– Ọmụmụ bipụtara na Sayensị Akụkọ.

- Jaroslav Klokočník - Prọfesọ Emeritus na Astronomical Institute nke Czech Academy of Sciences.

- Gunther Kletetschka - Onye ọkachamara nyocha nyocha na Mahadum Alaska Fairbanks Geophysical Institute yana njikọ na Mahadum Charles na Czech Republic.