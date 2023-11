Fossils ọhụrụ dị na Brazil na-amụba ìhè na Enigmatic Silesaurids

Nchọpụta e mere n'oge na-adịbeghị anya nke fossils na Rio Grande do Sul, nke dị na ndịda steeti Brazil, agbakwunyela ihe mgbagwoju anya ọhụrụ na ọmụmụ nke silesaurids, otu dinosauriforms nke dịrị ndụ n'oge Triassic. Ihe ọkpụkpụ ndị a ebutela ọgbaghara n'etiti ndị nchọpụta, ebe ha na-enye nghọta bara uru na akụkọ ntolite evolushọn nke silesaurids na mmekọrịta ha na dinosaur.

Mkpokọta fossil, nke achọtara na 2014 na saịtị a na-akpọ Waldsanga na Santa Maria Formation, nwere ọkpụkpụ sitere na ọtụtụ mmadụ. Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ịchọpụta ma ọkpụkpụ niile bụ otu ụdị, ihe àmà na-egosi na ha na-eme. Nchọpụta a dị ịrịba ama n'ihi na ọ na-agbakwụnye na ihe ọmụma nke anụmanụ ndị bi n'ógbè ahụ n'oge Triassic.

Mgbakọ a, akpọrọ UFSM 11579, bụ silesaurid nke anọ a chọtara na Brazil na nke abụọ site n'oge ndị Carnian. A na-edobe fossils ndị a na Stratigraphy na Paleobiology Laboratory nke Federal University of Santa Maria. Ndị nyocha nyochachara ihe ndị ahụ jiri njirimara ha tụnyere osisi phylogenetic dị adị nke silesaurids wee kwubie na ha bụ n'ezie akụkụ nke usoro ọmụmụ silesaurid, n'agbanyeghị na ha anaghị anọchi anya ụdị ọhụrụ.

Silesaurids na-abụkarị akụkụ anọ ma dị n'ogo site na otu mita ruo atọ n'ogologo. Ha nwere ogologo ụkwụ ukwu na ụkwụ ihu dị gịrịgịrị. Achọtala fossils na South America, North America, Africa, na Europe, na-enye ihe akaebe nke nkesa ha zuru ebe niile n'oge Triassic.

N'ime ọmụmụ ihe dị iche, ndị nchọpụta lekwasịrị anya na nhazi eze nke silesaurids iji nwetakwuo nghọta na mmekọrịta evolushọn ha na dinosaurs. Nnyocha ha gosiri na mgbakwunye eze na ntinye n'ime ụdị ọmụmụ, gụnyere UFSM 11579, yiri nke dinosaurs na agụ iyi. Nchọpụta a na-egosi na silesaurids nwere ike ịnọchite anya ogbo etiti dị n'etiti ọnọdụ oge ochie nke ezé ejikọtara ọnụ na ọnọdụ ewepụtara ebe a na-etinye ezé n'ọkpụkpụ agba site na njikọ.

Ihe nchoputa na ntinye eze egosighi nke oma ndi silesaurids na dinosauriforms ndi ozo, ma ha na-enye ihe akaebe siri ike na silesaurids nwere ihe jikọrọ ya na dinosaur. Iji kwalite nghọta anyị banyere akụkọ ntolite evolushọn nke otu a, ndị nyocha na-ekwusi ike mkpa ọ dị n'uju ọmụmụ phylogenetic nke gụnyere nyocha nke ọma nke fossils na mkpokọta.

Isi mmalite: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Kedu ihe bụ silesaurids?

Silesaurids bụ otu dinosauriforms dị n'oge Triassic. A na-ewere ha dị ka ezigbo ndị ikwu nke dinosaurs ma rụọ ọrụ dị mkpa na mmalite mmalite nke dinosaurs.

Ebee ka achọtara fossils silesaurid ọhụrụ?

Achọpụtara fossils ọhụrụ nke silesaurid na Rio Grande do Sul, nke dị na ndịda steeti Brazil, na saịtị a na-akpọ Waldsanga na Santa Maria Formation. Amara saịtị a maka nchọta fosil bara ụba ya.

Kedu ihe dị ịrịba ama gbasara mkpokọta fosil ọhụrụ ahụ?

Mgbakọ ọhụrụ ahụ na-enye nghọta bara uru na akụkọ ntolite evolushọn nke silesaurids. N'agbanyeghị na ọ na-esiri ike ịchọpụta ụdị ụdị anụ ọhịa ahụ nọchiri anya ya, ihe akaebe na-egosi na ha si n'usoro ọmụmụ silesaurid.

Kedu ka nchoputa ọhụrụ a si etinye aka na nghọta anyị banyere silesaurids?

Nyocha gbasara anatomy eze na silesaurids ekpughere myirịta na dinosaurs na agụ iyi. Nke a na-egosi na silesaurids nwere ike ịnọchite anya ogbo etiti na mmalite nke ịkụnye eze. Nchọpụta ndị a na-akwado echiche na silesaurids nwere njikọ chiri anya na dinosaurs.

Gịnị bụ nzọụkwụ ọzọ n'ịmụ silesaurids?

Ndị na-eme nchọpụta na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ka e nwee ọmụmụ ihe ọmụmụ phylogenetic zuru ezu nke gụnyere nyocha zuru oke nke fossils. Site n'inyocha mkpokọta na nyochaa fossils niile n'ime otu, ndị nchọpụta nwere ike ịchọpụta àgwà ndị na-egosi ọbụbụenyi n'ime otu ma ọ bụ ndị ọzọ. Nchọpụta nke ọma a dị mkpa maka ịkwalite nghọta anyị banyere evolushọn silesaurid.

Ebee ka m nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ gbasara nyocha ahụ?

Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara nyocha ahụ n'isiokwu bụ "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of south Brazil" nke e bipụtara na Journal of Vertebrate Paleontology.