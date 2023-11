Mwepu nke ihe mgbagwoju anya Galactic: nkọwa na-enwetụbeghị ụdị ya site na oghere

By

Onyonyo ọhụrụ mara mma nke NASA James Webb Space Telescope ewepụtala echiche na-adọrọ adọrọ nke etiti nnukwu ụyọkọ kpakpando anyị Milky Way. N'ihe onyonyo a na-enwetụbeghị ụdị ya, ndị na-enyocha mbara igwe achọpụtala ihe ndị na-agbagwoju anya a na-akọwabeghị. Ihe onyonyo a gosipụtara mpaghara na-emepụta kpakpando akpọrọ Sagittarius C (Sgr C), nke edobere ihe dị ka afọ 300 ọkụ site na nnukwu oghere ojii, Sagittarius A *.

Otu nleba anya, nke Samuel Crowe, bụ nwa akwụkwọ mahadum nke Virginia raara onwe ya nye, gosipụtara obi ụtọ ha maka nchọpụta a dị egwu. Crowe kwetara na nke a bụ oge mbụ enwetara data infrared nke caliber maka mpaghara a. "Webb na-ekpughe ọnụ ọgụgụ dị egwu nke nkọwa, na-enye anyị ohere ịmụ usoro kpakpando n'ụdị gburugburu ebe a n'ụzọ na-agaghị ekwe omume na mbụ," Crowe kọwara.

Ebe etiti galactic na-eje ozi dị ka ebe kachasị njọ n'ime ụyọkọ kpakpando anyị Milky Way, Jonathan Tan, onye prọfesọ na Mahadum Virginia, na-eme ka ọ pụta ìhè mkpa ọ dị maka ịnwale na imezi echiche dị adị nke nhazi kpakpando. Ihe ọmụma ọhụrụ a na-enyere ndị ọkà mmụta sayensị aka inyocha etiti galactic na ọnọdụ ya pụrụ iche, na-enye ohere maka nyocha siri ike karị nke echiche ndị na-emepe emepe.

N'ime onyonyo na-adọrọ adọrọ, otu n'ime ihe ndị a ma ama bụ ụyọkọ protostars. Ndị protostars ndị a, bụ ndị ka na-aga n'usoro nhazi ma na-achịkọta ọnụ ọgụgụ, na-ebupụta mpụta na-egbuke egbuke dị ka ọkụ ọkụ n'etiti igwe ojii gbara ọchịchịrị. Agbanyere n'ime ụyọkọ na-eto eto a nwere nnukwu protostar, behemoth karịa okpukpu 30 nke uka anyanwụ anyị. Gburugburu protostars ndị a na-apụta bụ igwe ojii juru n'ọnụ, nke na-adịghị ahụkebe nke na-ezobe kpakpando n'ihu n'azụ.

Na mgbakwunye, ngwa NIRCam nke Webb (Kamera Infrared dị nso) na-egosi ọnụnọ nke hydrogen ionized na-ekpuchi akụkụ ala nke igwe ojii, nke cyan hue nọchiri anya ya na onyonyo a. O juru ndị nchọpụta anya n'ihi oke ikuku hydrogen a na-eme n'ime ya, na-eduga ha n'ịjụ ajụjụ na-akpali akpali ma na-enye ohere nyocha ọzọ. Ọzọkwa, ihe owuwu ndị dị ka agịga achọtara n'etiti hydrogen ionized, na-egosipụta ntụgharị ọgba aghara, ndị ọkà mmụta sayensị na-adọrọ adọrọ na rịọ maka nyocha miri emi.

Dị ka Rubén Fedriani, bụ́ onye na-eme nchọpụta na Instituto Astrofísica de Andalucía dị na Spen si kwuo, ebe etiti galactic bụ ebe mgbagwoju anya na nke jupụtara n'ọgba aghara, nke e ji ígwé ojii magnetized na-emepụta kpakpando. Kpakpando ndị a na-eto eto na-emetụta gas gbara ya gburugburu site na ifufe, jets, na radieshon ha. Ọ na-emesi uru dị ukwuu nke data Webb nwetara, nke na-enye ohere ka ndị nchọpụta banye n'ime mgbagwoju anya nke gburugburu ebe a dị oke egwu.

Ebe ihe dị ka afọ 25,000 dịpụrụ adịpụ site n'ụwa, etiti galactic na-enye ohere maka ọmụmụ ihe n'uju nke kpakpando ọ bụla site na iji teliskop Webb. Ndị na-enyocha mbara igwe nwere ike ịchịkọta nghọta na-enwetụbeghị ụdị ya na usoro mgbagwoju anya nke imepụta kpakpando wee nyochaa ka ha si dị iche dabere na gburugburu mbara igwe. Tụnyere ógbè ndị ọzọ nke ụyọkọ kpakpando ahụ ga-eme ka a ghọta ma etiti Milky Way na-amụba nnukwu kpakpando ma e jiri ya tụnyere mpụta ogwe aka ya gbara gburugburu.

Onyonyo na-akpali akpali nke Webb weghaara emewo ka ndị ọkà mmụta sayensị mebie nke ọma kamakwa na-enwekwa nkwa nke ikpughe ihe omimi ndị gbara ọmụmụ nke kpakpando. Dị ka Crowe si kwuo ya n'ụzọ dabara adaba, "kpakpando buru ibu bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ndị dị arọ na kọlụm nuklia ha, yabụ ịghọta ha nke ọma dị ka ịmụta mmalite nke ọtụtụ mbara igwe." Site n'inyocha nyocha na nyocha ọzọ, nchoputa a dị njikere imeghari nghọta anyị banyere mbara igwe.

