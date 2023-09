NASA's Parker Solar Probe na-anakọta data bara uru na Mpụ Mass Coronal

The Parker Solar Probe, NASA's the groundbreaking Mission to "metụ Sun," ji ụgbọ mmiri na nso nso a coronal mass ejection (CME), ike anyanwụ ntiwa nke ebubo ebubo. Nzute a mere na Septemba 5, 2022, n'agbanyeghị nchoputa na nyocha gbara ya gburugburu bụ nkọwapụta ugbu a na akwụkwọ ọhụrụ na The Astrophysical Journal.

Ihe omume ahụ gosipụtara ọpụpụ dị ịrịba ama site na ọmụmụ ihe ọmụmụ nke CME, dịka a na-ahụkarị ha site na Ụwa. Agbanyeghị, Parker Solar Probe nwere ike ịhụ CME nke a nso, ebe etinyere ya naanị 5.7 nde kilomita site na elu anyanwụ. Ịdị nso a nyere ndị ọkà mmụta sayensị ohere ịnakọta data bara uru na nghọta na mmekọrịta dị n'etiti CME na uzuzu dị n'etiti mbara ala.

CME bụ nnukwu mgbawa sitere na mbara ikuku nke anyanwụ nwere ike inwe mmetụta siri ike na ihu igwe mbara igwe, gụnyere nkwụsị nke satịlaịtị, sistemu nkwukọrịta, teknụzụ igodo, na grid ike na Ụwa. Ịghọta ka CME si emekọrịta ihe na uzuzu ụwa dị oke mkpa maka ịkọ mmetụta ha na mbara ala anyị.

Nzute a na Septemba gara aga bụ oge mbụ Parker hụrụ CME, nsonaazụ ya dị ịrịba ama. Nnyocha ahụ hụrụ na CME na-ekpochapụ ụzọ site na uzuzu dị n'etiti mbara ala, na-akwaga ya ihe dị ka nde kilomita isii site na anyanwụ. Otú ọ dị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, ụmụ irighiri uzuzu dị n'etiti mbara ala na-ese n'elu usoro mbara igwe mejupụta uzuzu ahụ.

Nchọpụta a mere ka echiche na mmekọrịta dị n'etiti CMEs na uzuzu na-eme, na-enye ndị ọkà mmụta sayensị nghọta miri emi banyere mgbanwe dị n'ime corona Sun. Ihe nleba anya nke Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) igwefoto mere nyere aka na mmete a.

Ọ bụ ezie na a chọkwuru ọmụmụ ihe na nleba anya iji ghọta nke ọma mmetụta nke uzuzu dị n'etiti mbara ala na CME, nchọpụta ala a na-emepe ụzọ ọhụrụ iji chọpụta mgbagwoju anya nke Sun anyị na mmetụta ọ na-enwe na ihu igwe.

Isi mmalite: Scientific American, NASA