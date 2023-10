NASA ga-ewepụta sistemu nkwukọrịta Laser na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa

By

NASA na-akwado izipu usoro nkwukọrịta laser na ọdụ ụgbọ elu International (ISS) n'ọnwa na-abịa. A ga-etinye usoro ahụ, nke a maara dị ka ILLUMA-T, na modul mpụga nke ISS. Ebumnobi ya bụ igosi ọkwa nkwukọrịta laser dị elu site na ọdụ oghere gaa na NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), nke ga-ebunye data ahụ azụ n'ụwa.

LCRD, ewepụtara na 2021, na-eziga data ugbu a na Ụwa site na geosynchronous orbit na ọnụego 1.2 Gbps. Dị ka satịlaịtị relay, LCRD na-enye ohere ohere ohere izipu data ha n'elu njikọ laser na ọsọ agba anọ, nke na-ebuga ya na ọdụ ụgbọ ala dị n'ụwa. Nchikota nke ILLUMA-T na LCRD ga-eguzobe usoro nzikọrịta ozi laser ụzọ abụọ mbụ nke NASA.

Uru nke sistemu laser karịa ụzọ nkwukọrịta ọdịnala bụ na ha na-enye ọnụego data dị elu ebe ha na-adị ọkụ ma na-achọ obere ike. Nke a bara uru karịsịa mgbe a na-emepụta ụgbọ elu.

Ọ bụ Goddard Space Flight Center nke NASA na-ejikwa ụgwọ ọrụ ILLUMA-T, yana mmekorita ya na Johnson Space Center na Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (ScaN). Emebere mwepụta nke sistemu nkwukọrịta laser na Nọvemba 5th, n'ime ụgbọ elu SpaceX Dragọn sitere na NASA's Kennedy Space Center na Florida.

Ewezuga ILLUMA-T, ụgbọ elu Dragọn ahụ ga-ebukwa nnwale ndị ọzọ, ngwaike na akụrụngwa maka ndị ọrụ ụgbọ mmiri 70. Otu nnwale dị otú ahụ bụ nnwale ikuku ikuku (AWE), nke ga-atụle njirimara na mmegharị nke ebili mmiri ike ndọda. AWE bu n'obi imeziwanye nghọta anyị gbasara ikuku ụwa, ihu igwe, ihu igwe, na imepụta atụmatụ iji belata mmetụta ihu igwe oghere.

Isi mmalite: NASA