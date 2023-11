Igwe onyonyo oghere James Webb wepụrụ onyonyo dị ịtụnanya nke Center Galactic

The James Webb Space Telescope, nke National Aeronautics and Space Administration (NASA) na-arụ ọrụ, ekpughere n'oge na-adịbeghị anya ihe onyonyo na-atụ egwu nke Sagittarius C (Sgr C), mpaghara na-emepụta kpakpando nke dị ihe dịka afọ 300 site na Sagittarius A* , nnukwu oghere ojii dị n'etiti ụyọkọ kpakpando anyị bụ́ Milky Way. Onyonyo ọhụrụ a na-enye nkọwa zuru oke na idoanya na-enwetụbeghị ụdị ya, na-egosipụta njirimara a na-ahụtụbeghị mbụ.

Onye isi nyocha nke otu nleba anya, Samuel Crowe, nwa akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na Mahadum Virginia, kwupụtara obi ụtọ ya, na-ekwu, “Site n'ogo mkpebi na nghọta anyị nwetara site na teliskop Webb, anyị na-ahụ ọtụtụ atụmatụ na mpaghara a maka. nke mbụ.” Onye ndụmọdụ Crowe, Prọfesọ Jonathan Tan, kwusikwara ike mkpa ọ dị ịmụ ebe etiti galactic, na-akọwa ya dị ka ebe kachasị njọ na ụyọkọ kpakpando anyị, ebe echiche nke imepụta kpakpando nwere ike ịnwale ule siri ike.

N'ime onyonyo a, NASA na-akọ na ọnụnọ nke ụyọkọ protostars, nke bụ kpakpando ndị ka nọ na usoro nhazi na ịgbakọta oke. Ndị protostars ndị a na-ebupụta mpụta nke na-eme ka ọkụ na-enwu n'ime igwe ojii gbara ọchịchịrị. N'ime ihe dị ka kpakpando 500,000 ndị e weghaara n'onyinyo a, nnukwu protostar, nke karịrị okpukpu 30 n'ịdị elu nke anyanwụ anyị, na-enwu na isi nke ụyọkọ a na-eto eto. N'ụzọ na-akpali mmasị, njupụta nke ígwé ojii protostar na-apụta dị elu nke ukwuu nke na ọ na-egbochi ìhè sitere na kpakpando ndị dị n'azụ ya, na-eme ka ọdịdị ahụ dị ka obere igwe.

Ihe ịrụ ụka adịghị ya na telescope James Webb Space Telescope ekpughere ọtụtụ ozi gbasara nhazi kpakpando na gburugburu ebe siri ike nke etiti ụyọkọ kpakpando anyị. Site n'ikike ya dị elu, ọ gafere data infrared gara aga, na-enye ndị ọkà mmụta sayensị echiche ọhụrụ maka ịghọta mgbagwoju anya nke agbata obi anyị.

