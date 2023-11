NASA's Europa Clipper Space Nyocha: Na-akpọ ụmụ mmadụ ka ha hapụ akara ha na oghere

NASA na-akwado ịmalite njem pụrụ iche na ọnwa Jupiter, Europa, na nyocha mbara igwe ha na-abịa Europa Clipper. Mgbalị a dị oke egwu na-achọ inyocha na nyochaa ọnọdụ ọnwa nwere ike ibi ndụ. N'ụzọ na-akpali akpali, NASA na-enye ohere maka ndị si n'akụkụ ụwa nile isonye na njem a mere eme site n'itinye aha ha na microchip nke a ga-ebuba n'ime ụgbọ elu ahụ.

N'ime akụkọ ihe mere eme ya niile, NASA na-akpakọrịta ọha na eze ọtụtụ oge site n'ịkpọ oku iziga aha ha na mbara igwe. Omenala a, nke e mere iji kwalite nkwado ọha, akwalitela mmetụta siri ike n'etiti ndị Earthlings na ihe ebube nke eluigwe na ala. Site n'ịkpọ aha rovers ruo na ibuga mbinye aka ejiri dee, NASA achọpụtala ụzọ okike iji tinye ndị mmadụ n'ọchịchọ eluigwe ha.

N'ihe banyere Europa Clipper, NASA na-akpọ ndị mmadụ ka ha tinye aha ha na microchip ga-eso nyocha ahụ. Ka ụgbọ elu ahụ na-abịaru nso na Europe, ọ ga-abanye n'ime ihe omimi nke ọnwa a, na-achọsi ike ịchọta akara nke oke osimiri zoro ezo n'okpuru elu ya. Ọzọkwa, ozi a na-achọ ịchọpụta ebe nwere ike ịdaba maka ọrụ nyocha n'ọdịnihu.

Ruo ugbu a, etinyelarị ihe karịrị aha 840,000 maka itinye na microchip nke Europa Clipper, na-egosi mmasị ọhaneze pụrụ iche na nyocha mbara igwe. Ọzọkwa, ụgbọ elu ahụ ga-ebu abụ akpọrọ "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" nke US Poet Laureate Ada Limon dere, na-akwụ ụtụ maka ọdịdị dị egwu nke mmiri mmiri anyị si malite.

Emebere mwepụta nke Europa Clipper maka Ọktoba n'afọ na-abịa, bụ akara mmalite nke njem ya nke ga-agafe Mars na Ụwa tupu ya eruo Jupita. Nyocha a na-ezube iwere ọtụtụ afọ na-ekiri Europa, na-enyocha ma Jupiter na-eche ihu na akụkụ dị anya. N'ikpeazụ, ọrụ Europa Clipper ga-eji nnukwu mkpọka na Ganymede mechie, nke ọzọ n'ime ọnwa Jupiter.

Mgbalị a na-eje ozi dị ka ihe akaebe nke NASA na-agba mbọ n'ịkwalite njikọ aka ọha na ọchịchọ ịmata ihe gbasara eluigwe na ala. Site n'ikwe ka ndị mmadụ hapụ akara ha na Europa Clipper, NASA na-atụgharị ihe ga-abụ nyocha mbara igwe naanị n'ime ụgbọ mmiri nke na-anọchite anya mmụọ mkpokọta nke nyocha mmadụ.

Ajụjụ

1. Kedu otu m ga-esi sonye na ozi a?

Iji sonye, ​​gaa na europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ ma tinye aha gị na microchip ụgbọ elu tupu Disemba 31st.

2. Enwere oke na ọnụọgụ aha ndị nwere ike ịnyefe?

Mba, enweghị oke. NASA na-anabata ọtụtụ aha dị ka enwere ike itinye na microchip.

3. M ga-enweta nkwenye ọ bụla mgbe m nyefere aha m?

Ọ bụ ezie na NASA anaghị enye nkwenye n'otu n'otu, jide n'aka na a ga-etinye aha gị na microchip.

4. Kedu mgbe a na-atụ anya na Europa Clipper ga-abata na Europe?

Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ụgbọ elu ahụ ga-abanye na orbit Jupiter n'ihe dị ka afọ ise site na ụbọchị mmalite ya.

5. Kedu ihe ga-eme Europa Clipper mgbe ọrụ ya kwuchara?

A na-eme atụmatụ ka ụgbọ elu ahụ daa na Ganymede, nke ọzọ n'ime ọnwa Jupita.