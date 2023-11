NASA na-akpọ onye ọ bụla ka o ziga aha ha na Jupiter's Moon Europa

NASA na-enye ohere pụrụ iche maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na mbara igwe ka etinye aha ha na microchip nke ga-adị n'ime nyocha mbara igwe Europa Clipper. A na-atụ anya ka ụgbọ elu ahụ banye orbit gburugburu Jupiter n'ime afọ ise na-abịa, na ebumnobi bụ isi nke ịgagharị Europe, otu n'ime ọnwa na-adọrọ adọrọ nke nnukwu gas, na-achọ ihe ịrịba ama nke ebe obibi. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na Europa nwere ike ịnwe oke osimiri n'okpuru oyi akwa ya.

Ọ bụ ezie na atụmatụ a nwere ike iyi ihe ọhụrụ, NASA nwere ọdịnala dị ogologo nke itinye aka na ọha na eze na ịkpọ òkù ha na-ekere òkè na ọrụ dị iche iche nke oghere. Na 1995, onye mbụ Mars rover, Sojourner, bụ onye na-akwado ikike ụmụ nwanyị nke narị afọ nke 19, Sojourner Truth, na-agbaso ndụmọdụ otu nwa agbọghọ dị afọ 12 nyere. Ihe atụ ọzọ gụnyere mini-DVD bu puku kwuru puku mbinye aka nke ezigara na Saturn n'ime nyocha Cassini-Huygens.

Ebumnobi Europa Clipper na-achọ ịchọpụta ebe ndị nwere ike ịdata maka njem ga-eme n'ọdịnihu na Europe. Ọ ga-anọ afọ abụọ nyochaa akụkụ chere ihu na Jupiter na afọ abụọ ọzọ n'akụkụ chere nnukwu gas ihu. Na njedebe nke ọrụ ya, ụgbọ elu ahụ ga-ama ụma dakọ na Ganymede, otu n'ime ọnwa Jupiter ndị ọzọ.

Ruo ugbu a, etinyelarị aha karịrị 840,000 maka itinye na microchip, ndị mmadụ n'otu n'otu ka nwere ohere itinye aha ha ruo oge ngwụcha na Disemba 31st. Iji sonye, ​​ndị nwere mmasị nwere ike gaa na webụsaịtị NASA na europa.nasa.gov wee debanye aha. Na mgbakwunye, Europa Clipper ga-ebukwa abụ pụrụ iche akpọrọ “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” nke US Poet Laureate Ada Limon dere.

Izipu aha n'ime oghere na-egosipụta ọchịchọ na-adịghị akwụsị akwụsị nke mmadụ na ọchịchọ anyị na-enweghị mgbagha ịchọ nyocha gafere oke nke mbara ala anyị. Ka Europa Clipper na-amalite njem egwu ya, ọ ga-ebu ọchịchọ na nrọ nke ọtụtụ puku mmadụ, ndị niile na-achọsi ike ịhapụ akara ha na mbara igwe.

Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị (Ajụjụ)

1. Ọ̀ dị onye ọ bụla nwere ike iso mee ihe a?

Kpamkpam! Usoro a ghere oghe nye onye ọ bụla, na-enye onye ọ bụla ohere iziga aha ya na ọnwa Jupiter Europa.

2. Kedu mgbe bụ njedebe iji nyefee aha?

Oge ngwụcha iji nyefee aha bụ Disemba 31st.

3. Kedu ihe ndị ọzọ Europa Clipper ga-ebu?

Na mgbakwunye na aha, ụgbọ elu ahụ ga-ebukwa abụ akpọrọ "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" nke US Poet Laureate Ada Limon dere.

4. Gịnị bụ ebumnobi nke Europa Clipper ozi?

Ebumnuche bụ isi nke ọrụ Clipper Europa bụ ịchọpụta Europa na ịchọ ihe ịrịba ama nke ebe obibi, yana ịchọpụta ebe nwere ike ịdaba maka ozi ọnwa n'ọdịnihu.

5. Aha ole ka anakọtara ruo ugbu a?

Achikọtalarị ihe karịrị aha 840,000 maka ọrụ Europa Clipper.