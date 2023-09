Onye na-enyocha mbara igwe bụ Frank Rubio ga-alaghachi n'ụwa mgbe ọrụ mbara igwe gbasasịrị ndekọ

Onye na-enyocha mbara igwe NASA Frank Rubio, onye jide ndekọ US maka ogologo oge na-aga n'ihu na mbara igwe, atọrọ ịlaghachi n'ụwa na Septemba 27, na-emechi ozi nke were ihe karịrị otu afọ na ọdụ ụgbọ elu International (ISS). Rubio, ya na ndị cosmonauts abụọ nke Russia, Sergey Prokopyev na Dmitri Petelin, bụ ndị tọrọ na mbụ na mbara ala dị ala n'ihi mmiri na-ekpo ọkụ n'ụlọ ha akwadoro, capsule Soyuz kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ elu, na Disemba 2022.

Iji lebara okwu a anya, ma NASA na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbara igwe nke Rọshịa bụ Roscosmos gbatịpụrụ njem ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ site na ọnwa isii ọzọ. Ha kpebisiri ike na capsule ahụ na-agbapụta adịghị mma ibubata ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ n'ụlọ, n'ihi na ọ na-ebute ihe ize ndụ nke ikpo oke ọkụ mgbe ha na-abanyeghachi na ikuku ụwa. N'ihi ya, ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ ga-alaghachi n'ụwa na capsule Soyuz dochie anya nke ezitere n'efu.

N'ime oge mgbasa ozi mbara igwe ya gbatịrị agbatị, Rubio na ezinụlọ ya na-akpakọrịta mgbe niile ma dabere na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ya maka nkwado. O kwusiri ike na ọ dị mkpa ịchọta nguzozi n'etiti ọrụ na ntụrụndụ iji nọgide na-enwe ahụike uche ya. Ozi Rubio, nke ngụkọta ụbọchị 371 nọ na mbara igwe, mebiri ndekọ US gara aga nke onye na-enyocha mbara igwe Mark Vande Hei debere na 2021.

N'agbanyeghị agha Russia-Ukraine na-aga n'ihu na esemokwu geopolitical, NASA na Roscosmos anọgidewo na-emekọ ihe ọnụ na ISS. Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ nwetara ozi gbasara ogologo oge ha nke ọma, onye njikwa mmemme ọdụ ụgbọ elu NASA, Joel Montalbano, ji njakịrị kwuo na enwere ike ịfefe na ice cream dị ka ụgwọ ọrụ.

Rubio, bụ́ dọkịta, kwuru na ya agaraghị anabata ozi ahụ ma a sị na ya ma na ọ ga-eme ka ya ghara ịnọ n’ezinụlọ ya nọrọ ihe karịrị otu afọ. Otú ọ dị, o jiri oge ya na mbara igwe mee ihe site n'ime nchọpụta ọkụ ọkụ, na-ekere òkè na ọmụmụ ahụike mmadụ, na ilekọta tomato oghere dị ka akụkụ nke nnwale sayensị kachasị amasị ya.

Iji hụ ọpụpụ Rubio na ọdụ ụgbọ elu, ndị na-ekiri nwere ike ịbanye na NASA TV na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ na Septemba 27. Ụgbọ mmiri ahụ ga-ahapụ ọdụ ụgbọ elu ya na 3:51 am ET, na mkpuchi nke ọdịda ga-amalite na 6 am ET. .

Isi mmalite: NASA, Mashable