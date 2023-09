Ihe omimi nke Fairy Circles na-agbasa: ọgụgụ isi na-akọwapụta ha na mba 15

By

Mmalite nke okirikiri akụkọ ifo, diski okirikiri nke unyi na-adịghị agwụ agwụ, nwere mmasị na ndị ọkà mmụta sayensị ogologo oge. Na mbụ, a na-ahụ okirikiri ndị a naanị na Ọzara Namib nke Ndịda Afrịka na azụ azụ Australia. Otú ọ dị, nnyocha ọhụrụ e mere site na iji ọgụgụ isi (AI) achọpụtala ụdị ahịhịa ndị yiri okirikiri akụkọ ifo n'ọtụtụ narị ebe n'ofe mba 15 na kọntinent atọ, na-atụ aro na ihe a na-agbasa karịa ka e chere na mbụ. Ọmụmụ ihe a, nke e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences, nyochara ihe onyonyo satịlaịtị dị elu nke gburugburu ebe obibi kpọrọ nkụ sitere na gburugburu ụwa iji chọọ ụkpụrụ ndị yiri okirikiri akụkọ ifo. A zụrụ netwọk akwara ejiri mee ihe n'ọmụmụ ihe iji mata okirikiri akụkọ ifo site na nyocha ihe onyonyo sitere na Namibia na Australia.

Ọmụmụ ihe ahụ chọpụtara ebe 263 akọrọ nke gosipụtara usoro okirikiri yiri okirikiri akụkọ ifo. Ahụrụ ebe ndị a n'ofe Africa, Madagascar, Midwestern Asia, na etiti na Southwest Australia. Otú ọ dị, ọ bụghị ụkpụrụ ndị a nile na-emezu ihe a chọrọ ka a na-ewere dị ka okirikiri akụkọ ifo, dị ka Dr. Stephan Getzin, onye nyocha na Mahadum Göttingen si kọwaa. A na-eji okirikiri siri ike mara okirikiri akụkọ ifo, ụkpụrụ n'oge oge, nke na-anọghị n'ụzọ zuru ezu n'ụdị amapụtara.

Ọmụmụ ihe ahụ nyekwara nghọta na ọnọdụ gburugburu ebe obibi jikọtara ya na nhazi okirikiri akụkọ ifo. O yikarịrị ka ụkpụrụ ndị a ga-eme na ala kpọrọ nkụ, ájá ájá nke dị elu alkaline na obere nitrogen. Achọpụtara ụkpụrụ ndị a ka ha na-ekere òkè n'ịkwụsi ike na gburugburu ebe obibi yana ịba ụba nguzogide ọgba aghara.

Mgbasawanye nke ihe ngosi okirikiri akụkọ ifo na iji AI iji mata ha na-enye ụzọ ọhụrụ maka nyocha n'ime mmalite na usoro nhazi ha. Ọ bụ ezie na kpọmkwem ihe kpatara ya nwere ike ịdị iche site na saịtị gaa na saịtị, ọmụmụ ihe a na-enye aka n'ịghọta nke ọma nke ihe omimi okike ndị a dị omimi.

