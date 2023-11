Ọhụụ Ọhụrụ enwetara na Mgbakọ Fall 2023: Ememme ndị ọsụ ụzọ sayensị na nka

By

N'ime oge mgbụsị akwụkwọ 2023 emere na Place des Arts, ihe dị ka ụmụ akwụkwọ 1,000 jere gafee ọkwa Salle Wilfrid-Pelletier iji nweta ogo ha nwetara nke ọma. Mahadum ahụ jiri ohere a mata ndị ama ama maka onyinye dị ịrịba ama ha nyere na sayensị na nka.

Otu onye dị otú ahụ a kwanyere ugwu n'oge emume ụtụtụ bụ MiMi Aung, onye e nyere Dọkịta Sayensị ama ama, nsọpụrụ. Aung, onye injinia mbara igwe na-asụ ụzọ, mere akụkọ ihe mere eme mgbe ọ na-arụ ọrụ na NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). O duuru okike na ụgbọ elu na-aga nke ọma nke ụgbọ elu mbụ iji nweta ụgbọ elu na-achịkwa ma na-achịkwa na mbara ala ọzọ. Ụgbọ elu ahụ gbadara agbawa aha ya bụ "Ingenuity" gbapụrụ na mbara ikuku nke Mars wee nọrọ n'ikuku maka sekọnd 39 dị egwu. N'otu aka ahụ, ụgbọ elu mbụ nke ụmụnna Wright nọ n'ụwa were naanị sekọn iri na abụọ. Ọmụma Aung ebutela ihe karịrị ọrụ 12 na-aga nke ọma maka “Ike” n'ime afọ ole na ole gara aga. N'ịgbasawanye echiche ya, Aung sonyeere Amazon's Project Kuiper n'oge na-adịbeghị anya dị ka onye isi njikwa mmemme teknụzụ, ebe ọ na-achọ ịbawanye ohere ịntanetị brọdband zuru ụwa ọnụ site na netwọk satịlaịtị na mbara ụwa dị ala.

N'ememe mgbakọ n'ehihie, Mahadum ahụ kwanyere Robert Houle, onye na-ese ihe na McGill gụsịrị akwụkwọ, na aha Dọkịta nke Iwu, ugwu ugwu. Njem Houle dị ka onye lanarịrị ụlọ akwụkwọ dugara ya ịchọta nkasi obi wee kwupụta onwe ya site na eserese na eserese. N'ime afọ iri ise gara aga, ọ ghọrọ otu n'ime ndị ama ama na nka Canada nke oge a. Houle ararala ndụ ya n'ịkwado maka nnabata nke ndị nka nka na iguzobe onye ndu ụmụ amaala n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na omenala. N'ụzọ doro anya, ọ ghọrọ onye nlekọta izizi nke nka ụmụ amaala nke oge a na Canadian Museum of Civilization ma bụrụkwa onye prọfesọ izizi nke ọmụmụ ụmụ amaala na kọleji nka na nka nke Ontario. Onyinye pụrụiche Houle nyere na nka Canada enwetala ya ọtụtụ nsọpụrụ, gụnyere Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, nke o meriri ugboro abụọ.

Mgbakọ ọdịda 2023 mere mmemme mmezu nke ndị a dị ịrịba ama bụ ndị kpalitere oke sayensị na nka. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na onyinye ha nwere mmetụta ga-akpali ndị ọgbọ na-abịa n'ihu iru eru n'ọkwa ọhụrụ na ịmepụta ihe nketa na-adịgide adịgide nke ha.

FAQ

Kedu ihe bụ honoris causa?

Honoris causa bụ okwu Latin eji egosi nzere nkwanye ugwu nke mahadum ma ọ bụ ụlọ ọrụ nyere na-enweghị onye nnata emechabeghị ihe agụmakwụkwọ chọrọ.

Ọnye na-bụ MiMi Aung?

MiMi Aung bụ onye injinia oghere na-asụ ụzọ bụ onye duziri okike na ụgbọ elu nke ụgbọ elu mbụ, nke aha ya bụ "Ingenuity," iji nweta ụgbọ elu na-achịkwa ma na-achịkwa na mbara ala ọzọ.

Ọnye na-bụ Robert Houle?

Robert Houle bụ onye na-ese ihe, onye lanarịrị ụlọ akwụkwọ, na onye ama ama na nka Canada nke oge a. A maara ya maka nkwado na-agwụ ike ya maka ndị nka nka na onye ndu n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na omenala.