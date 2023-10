The Space Age na-ahapụ akara ya na mbara ikuku ụwa

By

Nnyocha e bipụtara na nso nso a na Proceedings of the National Academy of Sciences na-ekpughe na Space Age na-enwe mmetụta na ikuku ụwa. Ndị nchọpụta achọpụtala nnukwu ọla n'ime ikuku ikuku na ikuku, ikekwe site na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ụgbọ elu na satịlaịtị na-ebupụ na nloghachi. Ọnụnọ nke ígwè a na-agbanwe kemịkalụ ikuku, nwere ike imetụta oyi akwa ozone na ihu igwe.

N'ịbụ onye Dan Murphy sitere na National Oceanic and Atmospheric Administration duziri, ndị otu nyocha ahụ chọpụtara ihe karịrị ihe iri abụọ n'ọkwa dabara na nke ejiri na alloys ụgbọ elu. Ha chọpụtara na ọ̀tụ̀tụ̀ ọla ụfọdụ, dị ka lithium, aluminum, ọla kọpa, na led, bụ́ ndị si n’ụgbọelu abanyeghachi n’ụzọ dị nnọọ ukwuu karịa otú ọla ndị a na-achọta n’ájá dị n’elu ala. N'ụzọ na-awụ akpata oyi n'ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% nke nnukwu sulfuric acid, nke na-enyere aka ichekwa ma chekwaa oyi akwa ozone, nwere aluminom na ọla ụgbọ elu ndị ọzọ.

Ndị ọkà mmụta sayensị na-eme atụmatụ na ka ọ na-erule 2030, ihe ruru satịlaịtị 50,000 ọzọ nwere ike iru orbit. Nke a pụtara na, n'ime iri afọ ole na ole sochirinụ, ihe ruru ọkara nke stratospheric sulfuric acid particles nwere ike ịnwe ọla sitere na nlọghachi. A ka amabeghị mmetụta nke a na mbara ikuku, oyi akwa ozone, na ndụ n'ụwa.

Ịmụ stratosphere bụ ihe ịma aka, ebe ọ bụ mpaghara ebe ụmụ mmadụ na-ebighị. Naanị ụgbọ elu kacha elu na-abanye na mpaghara a maka obere oge. Agbanyeghị, dị ka akụkụ nke NASA's Airborne Science Programme, ndị ọkà mmụta sayensị na-eji ụgbọ elu nyocha na-anakọta ihe atụ nke stratosphere. A na-ejikọta ngwa na cone imi iji hụ na ikuku a na-enyocha dị ọhụrụ na enweghị mgbagwoju anya.

Stratosphere bụ oyi akwa ikuku kwụsiri ike ma yie ka ọ dị jụụ. Ọ bụkwa ebe obibi nke ozone oyi akwa, ihe dị mkpa maka ichebe ndụ n'ụwa site na radieshon ultraviolet na-emerụ ahụ. N'ime iri afọ ole na ole gara aga, oyi akwa ozone anọwo na-eyi egwu, mana e meela mbọ zuru ụwa ọnụ a na-ahazi iji rụkwaa na imezi ya.

Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke mwepụta na nloghachi ohere bụ maka iwebata ọla ndị ọzọ n'ime stratosphere. Ka a na-agbaba rọketi ma na-ebunye satịlaịtị, ha na-ahapụ ihe ndị nwere ike imetụta ikuku n'ụzọ ndị ọkà mmụta sayensị ka na-agbalị ịghọta.

N'ikpeazụ, ọmụmụ ihe ahụ na-egosi mkpa ọ dị inwekwu nyocha iji chọpụta kpọmkwem ihe ga-esi na mbara ikuku dị n'ụwa pụta. Nchoputa a na-egosi na mmụba nke ọla sitere na ụgbọ elu na satịlaịtị nwere ike ịmetụta ihu igwe, oyi akwa ozone, na ebe obibi zuru oke nke mbara ala anyị.

Sources:

– Isiokwu: The Space Age na-ahapụ ya Mark na Ụwa ikuku

– Isi mmalite: Usoro nke National Academy of Sciences