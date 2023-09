Ụgbọ elu ndị Japan SLIM na-ese foto ụwa iji nwalee igwefoto ọdịda ọnwa

Ndị ọkà mmụta sayensị Japan nyere iwu n'oge na-adịbeghị anya Smart Lander maka Investigating the Moon (SLIM), ụgbọ elu ndị Japan, ka ha see foto nke Ụwa. Ebumnuche bụ isi nke ọrụ a bụ iji nyochaa ọrụ igwefoto nke a ga-eji were see foto na hazie oghere ndị dị na ọnwa n'oge ọdịda ọnwa na-abịa.

Esetere foto ndị a site na ihe dịka 1,00,000 kilomita n'isi ụtụtụ, na-enye echiche Japan kpọmkwem. N'ihi obere nzikọrịta ozi dị n'ala, ihe onyonyo a gbakọtara nke ukwuu karịa data a haziri n'ime ụgbọ mmiri. N'ihi ya, ihe oyiyi na-egosi monochromatic.

Ọwa mmiri ndị dị n'elu ọnwa na-ekere òkè dị ukwuu n'ịghọta akụkọ ihe mere eme nke ọnwa na akụkọ ihe mere eme nke usoro bọmbụ. Ha na-ejekwa ozi dị ka ihe ama ama maka idobe onwe ya, na-enye ohere ka ndị rovers chọpụta na akpaghị aka ma kwekọọ olulu mmiri dị n'akụkụ ha na maapụ ndị ama ama. Onye ala Japan, SLIM, ga-eji ụzọ yiri nke ahụ gosi ọdịda ọdịda na ọnwa.

A ga-agbanye rover onboard ugbu a ma lelee ọrụ ya. N'oge a, ndị otu rover ga-eji ugboro redio amateur maka nzikọrịta ozi. Ewepụtara SLIM na Septemba 7 site na Tanegashima Space Center ma a na-atụ anya na ọ ga-agbada na nso olulu Shioli dị n'akụkụ ọnwa. Ụgbọ elu ahụ na-ewe ogologo ụzọ iji chekwaa mmanụ ụgbọala, nke ga-ebute mbọ ọdịda n'ọnwa Febụwarị 2024.

Ọrụ a, nke furu $100 nde iji zụlite, na-egosi nzọụkwụ dị mkpa n'ịkwalite nghọta anyị banyere elu ọnwa na akụkọ ihe mere eme ya. Site n'iwere ihe oyiyi nke Ụwa na ịnwale ọrụ igwefoto, ndị ọkà mmụta sayensị Japan na-ahụ na ọdịda ọnwa na-abịa ga-aga nke ọma.

Sources:

- Jaxa (Ụlọ Ọrụ Na-eme Nchọgharị Aerospace nke Japan)

- Onye deziri: Sibu Kumar Tripathi

- Ebipụtara na: Septemba 28, 2023