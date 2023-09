Ememe Izu Oghere Ụwa 2023 na India: Ịchọgharị Oghere na Ọzụmaahịa

Ndị India Space Research Organisation (ISRO) atọrọ ka ha webata mmemme dị iche iche iji mee emume Izu Oghere Ụwa (WSW) 2023 na isi obodo steeti. WSW, nke a na-eme ememe n'ụwa nile site na October 4 ruo 10 kwa afọ, na-echeta mmalite nke Sputnik, satịlaịtị mbụ nke artificial, na mmejuputa nkwekọrịta nke Outer Space Treaty. Isiokwu afọ a maka WSW bụ 'Oghere na azụmahịa'.

Iji tinye ụmụ akwụkwọ na ọha na eze aka na ihe omume metụtara mbara igwe, Vikram Sarabhai Space Center (VSSC), Liquid Propulsion Systems Center (LPSC), na ISRO Inertial Systems Unit (IISU) agbakọtala iji hazie ihe omume WSW na India. Otu n'ime ihe pụtara ìhè bụ ajụjụ ajụjụ ọnụ nke ụlọ akwụkwọ niile nke Kerala na isiokwu 'Space', na agba nke mbido ga-ewere ọnọdụ na ntanetị na Septemba 30 na agba ikpeazụ na-eme na VSSC na Ọktọba 7.

Mgbasa ozi ọha na eze bụ isi ihe na-eme ememme ahụ, ma emebela ihe omume dị iche iche. A ga-ahazi mmemme ịmara ụmụ amaala na Ọktoba 7, ọkachasị maka ndị bi na Kerala karịa afọ 55. Ndị sonyere ga-enwe ohere ịhụ mgbawa rọketị na-ada ụda, gaa na ebe ngosi nka oghere, ma soro ndị ọkà mmụta sayensị ISRO na-akpakọrịta.

Na mgbakwunye, a ga-ahazi ụlọ mepere emepe maka ụmụ akwụkwọ na ọha na eze inyocha ụwa sayensị mbara igwe. A ga-ewepụta roket klaasị Rohini na-ada ụda na Ọktoba 6 na 7 na elekere 11.45 nke ụtụtụ Nke a ga-enye ndị bịaranụ ohere ịhụ ike rọketi ndị a nso.

Ọzọkwa, ndị ọkà mmụta sayensị ISRO ga na-ekwu okwu n'isiokwu dị iche iche dabere na mbara igwe n'ime emume izu ụka. Mgbasa ozi a bu n'obi kpalie na ịkụziri obodo ụmụ akwụkwọ.

Na mgbakwunye na mmemme ahụ, ụlọ ọrụ VSSC, LPSC, IISU, na Indian Institute of Space Science and Technology (IIST) ga-eduzi ọmụmụ ihe otu ụbọchị na 'Space and Entrepreneurship'. Ọgbakọ a ga-egosipụta okwu ndị ọkachamara kpọrọ oku sitere na ISRO, Indian National Space Promotion and Authorization Center (IN-SPACE), ogige Kerala Space Park, yana mmalite na-aga nke ọma.

Ememe Izu Oghere Ụwa 2023 na India na-ekwe nkwa ịbụ nyocha na-atọ ụtọ nke oghere na azụmaahịa. Site na mmemme dị iche iche ezubere iche maka ụmụ akwụkwọ, ọha na eze, na ọbụna ndị ọchụnta ego na-achọsi ike, ihe omume a na-achọ ịkwalite mmasị na itinye aka na ngalaba sayensị mbara igwe.

