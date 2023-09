Ịghọta mbinye aka Carbon na mbara igwe Exoplanet: ihe mgbagwoju anya iji dozie

Ndị na-enyocha mbara igwe na-amụsi ike na-amụ biosignatures iji chọpụta ọnụnọ nke ndụ na exoplanets. Carbon, akpan akpan, na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkpụzi ihu igwe na biochemistry n'ime ikuku mbara ala. Site n'ịghọta mmalite, omume, na nkesa carbon n'ime ikuku ndị a, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike inwe ọganihu dị ukwuu n'ikpughe ihe omimi nke ndụ gafere Ụwa.

N'ụzọ dị mwute, mgbama carbon na mbara ikuku exoplanet nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya. Okwu ahụ bụ "carbon" n'ọnọdụ a gụnyere nnukwu ụdị carbon dị ka carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), na methane (CH4). Iji gboo ihe ịma aka a, nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nyochara ụdị dị iche iche nke kemịkalụ ndị a dị na mbara ikuku nke ụwa dị ka mbara ala na-adịghị ndụ na-agba gburugburu kpakpando ndị dị ka anyanwụ.

Ọmụmụ ihe a, nke akpọrọ "Ngwakọta nke CO2, CO, na CH4 n'ime ikuku nke ụwa dị ka mbara ala ndị na-adịghị ndụ," nke Yasuto Watanabe na Kazumi Ozaki duziri, na-enyocha ọnọdụ ndị dị mkpa maka ịmepụta ikuku ikuku CO, nke nwere ike ịdị mma. maka mmalite nke ndụ. Ndị nyocha ahụ bu n'obi ịchọpụta nchikota nke mkpụrụ ndụ carbon, gụnyere carbon monoxide, nwere ike ịbụ akara biosignature.

N'ụwa, CO enweghị ike ịgbakọ na ikuku n'ihi mmeghachi omume kemịkalụ na-ebibi ya. Otú ọ dị, n'oge gara aga, mgbe Ụwa nwere obere ikuku oxygen na anyanwụ dị ntakịrị, CO nwere ike ịgbakọta. N'ihi ya, ikuku nwere CO nwere ike igosi ọnụnọ nke ndụ dị mfe. Ka o sina dị, ịmata ọdịiche dị iche iche ngwakọta nke mkpụrụ ndụ carbon dị ka ihe nwere ike ime ihe dị ndụ chọrọ nghọta zuru oke banyere ikuku mbara ụwa.

Echiche dị mkpa na nyocha a bụ ihe a maara dị ka CO runaway. N'oge ikuku ụwa nke mbụ, nke na-enweghị oxygen, CO ka emepụtara site na fotodissociation sitere na UV radieshon. Agbanyeghị, mmeghachi omume kemịkalụ sitere na fotodissociation nke mmiri bibiri CO. N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike imepụta ọtụtụ CO karịa ibibi, na-eduga n'ịgba ọsọ CO. Nke a na-agba ọsọ nwere mmetụta dị ukwuu maka nguzobe nke kemịkalụ prebiotic dị mkpa maka ndụ.

Ndị nyocha ahụ jiri ụdị kemịkalụ ikuku mee nyocha ịgba ọsọ CO yana mkpa ọ dị na ịchọpụta exoplanets nwere ikike iburu ndụ. Ha chọpụtara oghere a na-ahụ anya na kemịkalụ ikuku - nke a na-akpọ "oghere CO" - nke nwere ike ịdị mkpa maka ịkwado ndụ. Otú ọ dị, ọnụnọ nke ugwu mgbawa nwere ike ime ka nchọpụta nke ihe ndị dị ndụ na mbara igwe dị mgbagwoju anya, n'ihi na mpụ ọkụ na-agbawa agbawa nwere ike gbanwee n'ụzọ dị ukwuu n'ụdị gas dị ka CO na CH4.

Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe a enyeghị usoro doro anya maka ịchọpụta biosignatures, ọ na-emeghe ụzọ maka nyocha n'ọdịnihu. Ndị na-ede akwụkwọ na-atụ aro na usoro nhazi nke jikọtara ọnụ, gụnyere ma usoro ikuku na nke siri ike nke ụwa (gụnyere ọrụ mgbawa), dị oke mkpa maka nghọta ka mma nke ọnọdụ achọrọ maka ịgba ọsọ CO. Nnyocha ọzọ dị mkpa iji kpughee mgbagwoju anya mgbagwoju anya a ma nweta nkwenye dị ukwuu n'ịchọpụta ihe ịrịba ama ndị nwere ike ịdị ndụ na exoplanets.

Sources:

- "Ọtụtụ CO2, CO, na CH4 dị n'ikuku nke mbara ala ndị na-adịghị ndụ n'ụwa" - Yasuto Watanabe na Kazumi Ozaki, The Astrophysical Journal (arxiv.org)