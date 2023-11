Ịkwalite nhazi nke ikuku carbon: Ọrụ nke Ogo ikuku

Nnyocha ọhụrụ nke otu ndị nyocha nke Carnegie Institution for Science duziri emeela ka a mata ka mmetọ ikuku si emetụta ikike osisi iji wepụ carbon dioxide na ikuku site na photosynthesis. Nchoputa a, nke e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences, na-emesi mmetụta dị ukwuu nke mmetọ mmetọ na-emepụta ihe na gburugburu ebe obibi ma gosipụta uru dị na mma ikuku.

Osisi na-ekere òkè dị mkpa n'ibelata mgbanwe ihu igwe site na photosynthesis. Site n'ịgbanwe ìhè anyanwụ ka ọ bụrụ ike kemịkal, ha na-amịkọrọ carbon dioxide site na ikuku ma chekwaa ya dị ka ihe ndị dị ndụ. Agbanyeghị, ụmụ irighiri ikuku aerosol, nke ihe omume mmadụ na-emepụta dị ka njem njem na ọkụ nke mmanụ ọkụ, nwere ike ibelata usoro a dị mkpa. Ihe ndị a abụghị nanị na-eme ka ikuku adịghị mma na nsogbu ahụike mmadụ kamakwa ọ na-agbasasị ma ọ bụ na-enweta ìhè anyanwụ, dị ka ịnọ na ndò, na-egbochi uto osisi.

N'iji nha satịlaịtị, ndị nyocha ahụ hụrụ njikọ dị n'etiti ọrụ photosynthetic na mmetọ ikuku. Ha chọpụtara na osisi na-ejidekwu carbon na ngwụsị izu yana n'oge mkpọchi COVID-19 mgbe nrụpụta ụlọ ọrụ na-ebelata yana oke njem njem. Nke a na-egosi na ibelata mmetọ ahụ n'ime izu ahụ nwere ike ime ka osisi na-ekesa carbon sitere n'okike.

Site n'ịkwado ọrụ photoynthetic na ngwụsị izu, a na-eme atụmatụ na n'agbata megaton 40 na 60 nke carbon dioxide nwere ike iwepụ n'ikuku kwa afọ. Na mgbakwunye, mbelata nke mmetọ a nwere ike ịbawanye nrụpụta ọrụ ugbo na-enweghị mkpa maka ala ọzọ. Nchọpụta ndị a nwere mmetụta amụma dị ịrịba ama maka gọọmentị na-achọ ibelata mmetọ carbon na imezu ebumnuche ihu igwe.

Nghọta nke ọmụmụ a banyere usoro ihe omume photosynthetic kwa izu yana mmekọrịta ya na mmetọ ikuku aerosol na-enye echiche ọhụrụ gbasara mkpa ikuku dị n'ịkwalite usoro ikuku carbon. Imeziwanye ikuku ikuku ọ bụghị naanị na-erite uru ahụike mmadụ kamakwa na-atụnye ụtụ na ọgụ megide mgbanwe ihu igwe. Nchọpụta a na-emesi ike mkpa ọ dị na-aga n'ihu na-agba mbọ iji kwụsị mmetọ mmetọ na-ebute ụzọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu iji kwalite ikike osisi na ibelata ikuku carbon.

Ajụjụ

1. Gịnị bụ photosynthesis?

Photosynthesis bụ usoro ihe ọkụkụ si eme ka ìhè anyanwụ ghọọ ike kemịkal. Ha na-amịkọrọ carbon dioxide site n'ikuku wee jiri ya na-emepụta carbohydrates na abụba, ebe ha na-ahapụ oxygen dị ka ihe na-emepụta.

2. Olee otú mmetọ ikuku si emetụta photosynthesis?

Mmetọ ikuku, ọkachasị ihe mmetọ nke ikuku ikuku na-akpata, nwere ike igbochi photosynthesis. Ụmụ irighiri ihe ndị a nwere ike ibelata ịdị mma ikuku, na-emetụta ahụike osisi na-adịghị mma ma na-ebelata ikike ha ịnweta ìhè anyanwụ na ịrụ ọrụ photosynthesis nke ọma.

3. Kedu ihe ọ pụtara na ikuku ikuku dị mma na ntinye carbon?

Ịma mma ikuku nwere ike iduga ụba carbon sequestration site na osisi. Site n'ibelata mmetọ ahụ n'ime izu niile, dị ka ọkwa a na-ahụ na ngwụsị izu, a na-eme atụmatụ na n'etiti megatons 40 na 60 nke carbon dioxide nwere ike iwepụ na ikuku kwa afọ, na-enyere aka ịlụso mgbanwe ihu igwe ọgụ.

4. Kedu ka nchọcha a si enye aka n'ịkwado ọrụ ugbo?

Ịghọta mmetụta mmetọ ikuku aerosol na photosynthesis na-enye nghọta bara uru maka nkwado ọrụ ugbo. Site n'ịkwado ịdị mma ikuku dị mma, enwere ike ịbawanye mmepụta nke ọrụ ugbo na-enweghị mkpa maka ala ọzọ, na-adaba na mbọ iji belata akara ụkwụ carbon ma nweta ikuku net-efu na ọrụ ugbo.