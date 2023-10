Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala usoro mkpụrụ ndụ nke mmeju nnabata na nrịbama

By

Ndị na-eme nchọpụta sitere na Institutelọ Ọrụ Nkà na Ụzụ nke India (IIT) Kanpur enweela ọganihu dị ukwuu n'ịghọta usoro mkpụrụ ndụ nke mmeju nnabata na akara ngosi. N'ịbụ onye Prọfesọ Arun K Shukla duziri, ndị otu sitere na Ngalaba Na-ahụ Maka Sayensị Nkà na ụzụ na Bioengineering ekpughere ihe ọmụma dị mkpa banyere ka ndị na-anabata anaphylatoxin si arụ ọrụ, nke nwere ike inwe mmetụta n'ọdịnihu maka nchọpụta ọgwụ na nsogbu mkpali dị iche iche.

Ọmụmụ ihe ahụ lekwasịrị anya na usoro mmeju, akụkụ dị mkpa nke nzaghachi mgbochi anyị, yana ịdabere na anaphylatoxins dịka C3a na C5a. Anaphylatoxins ndị a na ndị na-anabata ya na-emekọrịta ihe, nke a maara dị ka C3aR na C5aR1, ndị otu ahụ chọkwara ịghọta nke ọma ka ndị nnata a si amata ebumnuche ha, rụọ ọrụ na njikwa akara.

Na mgbakwunye na ịgbanye ọkụ na ọrụ nke anaphylatoxin receptors, nyocha ahụ kpughekwara usoro okike iji belata nzaghachi mkpali nke C5a kpatara. Usoro a gụnyere iwepụ otu akụkụ nke molekul C5a. Ọzọkwa, ọmụmụ ahụ chọpụtara peptide nke na-ahọrọ C3aR na-arụ ọrụ, na-egosi na ndị na-anabata ya nwere ike ịzaghachi dị iche iche na ogige dị iche iche.

Nchoputa ndi otu a nwere ike ime ka a mata nchoputa ogwu ohuru na ngwọta nke otutu onodu oria mmadu, tinyere ogbu na nkwonkwo, asthma, na sepsis. Site n'inweta nghọta nke ọma ka ndị na-anabata anaphylatoxin si arụ ọrụ, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịmepụta usoro ọgwụgwọ ezubere iche iji gbanwee nzaghachi mgbochi ahụ ma belata mbufụt.

Ebipụtala nyocha a n'akwụkwọ akụkọ sayensị mba ụwa, Cell. Ndị otu ahụ nwere Prọfesọ Shukla, yana ndị nyocha sitere na ngalaba IIT Kanpur's Department of Biological Sciences and Bioengineering, Mahadum Southern California's Department of Biological Sciences, yana ngalaba Molecular na Compputational Biology.