Iweghachi nke ọma nke OSIRIS-REx Sample Return Capsule na-eweta obi ụtọ na enyemaka.

Ebe ndị agha US Dugway Proving Ground jupụtara n'atụmanya na ụjọ ka ihe nlele nloghachi nke ozi OSIRIS-REx siri na mbara rịdata ruo n'ala ọzara. Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ nke atụmatụ, ọrụ mgbake ahụ weere ọnọdụ n'otu n'ime ebe ndị agha kacha dịpụrụ adịpụ na US helikopta anọ, nke NASA na US Air Force na-arụ ọrụ, wepụrụ iji weghachite capsule tupu ọ banye na ikuku ụwa.

Dante Lauretta, onye isi nyocha maka ọrụ ahụ, kọwara ngwakọta mmetụta uche ọ nwetara mgbe ọ nọ n'ụgbọelu mgbake. Ọ nwere mmetụta dị arọ nke ọrụ ahụ na ejighị n'aka ma parachute capsule emeghewo dị ka atụmatụ. N'ikpeazụ, ọ natara ozi na ọdịda ahụ gara nke ọma, na anya mmiri nke ahụ efe na ọṅụ juru ya anya.

Ọ bụ ezie na ejighị n'aka maka mbugharị nke drogue chute, a na-ebuga isi parachute nke ọma. Ọ bụ ezie na onyonyo a enweghị njedebe gbasara drogue chute, ọ ghọrọ ihe na-adịghị mkpa n'ihi parachute bụ isi na-arụ ọrụ.

Ọdịda nke na-aga nke ọma bụ mmalite nke isi ọhụrụ na-akpali akpali na nyocha sayensị. A ga-ekewa ihe atụ nke asteroid Bennu n'etiti ụlọ ọrụ sayensị dị iche iche na ụlọ ọrụ mbara igwe maka nyocha. Site n'ịmụ ihe mejupụtara Bennu, ndị ọkà mmụta sayensị na-atụ anya inweta nghọta n'ime akụkọ kemịkalụ nke usoro mbara igwe anyị na ikekwe ghọta ka ndụ siri malite n'ụwa.

Ebe ọ bụ na asteroids malitere na mmalite nke usoro mbara igwe, nyocha ihe nlele ahụ nwere ike inye nkọwa gbasara ọnụnọ mmiri na ihe ndị na-ewu ụlọ, dị ka amino acid, n'ụwa. A ga-amụ ihe nlele ndị a nke ọma n'afọ ndị na-abịa, na-enye nghọta bara uru na mpaghara mbara igwe anyị.

Isi mmalite: NASA na US Army's Dugway Proving Ground, Utah