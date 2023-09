Ndị ọkà mmụta sayensị na-etolite akụrụ mmadụ na ezi

By

Ndị ọkà mmụta sayensị enwetala nnukwu ọganiihu n'ihe gbasara ntụgharị akụkụ ahụ site na itolite akụrụ mmadụ n'ime ezi. Ndị nchọpụta ahụ mepụtara embrayo chimeric mmadụ-ezi site na ijikọta mkpụrụ ndụ mmadụ na ezì. A na-ebufe embrayo ndị a n'ime ndị nne ezì nọchiri anya, na-ebute itolite akụrụ nwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ mmadụ. Nke a bụ nke mbụ ndị ọkà mmụta sayensị na-emepụta akụkụ ahụ siri ike nke mmadụ n'ime anụmanụ ọzọ.

Ọ bụ ezie na akụrụ nwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ mmadụ, ha gụnyekwara vasculature pig na irighiri akwara, nke na-egbochi iji ha mee ihe maka ntụgharị n'ụdị ha dị ugbu a. Ihe ịma aka nke imepụta akụkụ ahụ mmadụ zuru oke ka edozibeghị site na iji usoro injinịa mkpụrụ ndụ ihe nketa ugbu a.

A kọwawo ọrụ ndị nyocha sitere na Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, na Mahadum Wuyi dị ka ọsụ ụzọ. Agbanyeghị, ngwa ụlọ ọgwụ anaghị atụ anya na ọ ga-eme n'ọdịniihu a na-ahụ anya n'ihi ọtụtụ ihe ịma aka dị mkpa a ga-edozi.

Mgbalị ndị gara aga imepụta ngwakọ mmadụ-ezi adaala n'ihi na mkpụrụ ndụ ezì na-enwekarị ike karịa mkpụrụ ndụ mmadụ n'oge mmepe, na-ebute chimeras bụ ndị na-abụkarị ezi. Ndị nyocha ahụ meriri okwu a site na injinia mkpụrụ ndụ ihe nketa embrayo ezi otu mkpụrụ ndụ ka enweghị mkpụrụ ndụ ihe nketa abụọ dị mkpa maka mmepe akụrụ. Nke a kere niche n'ime ẹmbrayo nke nwere ike imeju ya site na mkpụrụ ndụ sel embrayo nke mmadụ, na-eduga na ntinye nke mkpụrụ ndụ mmadụ n'ime ẹmbrayo ezì.

A na-ebufe embrayo chimeric ka ọ bụrụ mkpụrụ osisi ma nyochaa mgbe ụbọchị 25 ma ọ bụ 28 nke ime ime gasịrị. Embrayo ndị ahụ gosipụtara akụrụ na-ahazi nke ọma maka ogbo ntolite ha, yana ọnụnọ tubules nke ga-emecha jikọọ akụrụ na eriri afo. Ihe dị ka 50-60% nke mkpụrụ ndụ ndị dị na embrayo bụ mmadụ, a na-ahụkwa ụfọdụ mkpụrụ ndụ akwara mmadụ na ụbụrụ na ọkpụkpụ azụ.

Ọ bụ ezie na a na-atụ anya na ike ịmalite akụrụ mmadụ zuru oke n'ime ezì ga-ewe ọtụtụ afọ, ndị nchọpụta ahụ gosipụtara mkpa ọ dị maka nhazi mkpụrụ ndụ ihe nketa dị mgbagwoju anya nke ezì, nke na-eweta ihe ịma aka ndị ọzọ. Mmepe nke irighiri akwara na vasculature nke mmadụ na-enweghị ihe ize ndụ nke ụbụrụ mmadụ na-anọgide na-abụ isi ihe ịma aka nke kwesịrị ileba anya.

N'ikpeazụ, ndị ọkà mmụta sayensị enwetala ihe dị ịrịba ama site n'ịzụlite akụrụ mmadụ na ezì. Ọ bụ ezie na a ka nwere ọtụtụ ihe mgbochi a ga-emeri, nchọpụta a na-emepe ụzọ maka ohere nke ịmalite akụkụ ahụ mmadụ n'ime anụmanụ, nwere ike inye ngwọta maka ụkọ akụkụ ahụ zuru ụwa ọnụ maka ntụgharị.

Isi Iyi: The Guardian, Sel emlọ sel.