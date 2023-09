Otu esi ese foto mara mma nke ọnwa na ekwentị gị

Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ekwentị iPhone ma ọ bụ gam akporo gị weghara ịma mma nke “Harvest Supermoon”, ị nwere ike ịnọ na-eche ka ị ga-esi nweta ogbunigwe kacha mma. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike isi ike iji ekwentị see ọnwa n'ihi enweghị oghere mbugharị na nchapụta nke ọnwa, ọ ga-ekwe omume n'ezie. Nke a bụ ndụmọdụ ndị ọkachamara gbasara otu esi ese foto ọnwa zuru oke site na iji ekwentị gị:

Nke mbụ, hụ na chajịla ekwentị gị nke ọma tupu ịmalite njem foto gị. Ịse foto, karịsịa ruo ogologo oge, nwere ike igbapu batrị gị ngwa ngwa, ya mere ọ bụ ihe amamihe dị na ya iweta ngwugwu batrị nwere ike ibugharị.

Na-esote, budata ngwa igwefoto ndị ọzọ na-enye gị ohere iji aka hazie ntọala mkpughe. Ngwa igwefoto ala na-agbakarị mbọ ijikwa ìhè nke ọnwa zuru ezu, yabụ na ọ kacha mma iji ngwa dịka Igwefoto+ 2, VSCO, ma ọ bụ Yamera. Jikọọ na ISO 100 maka nsonaazụ kacha mma.

Iji weghara usoro ọnwa na-arụ ọrụ zuru oke, gbaa n'ụdị onyonyo kachasị elu dị na ekwentị gị. Usoro a ga-echekwa ma nkọwapụta nkọwa na onyinyo, na-enye gị mgbanwe karịa na nhazi nhazi.

Oge dị oke mkpa mgbe ị na-ese foto ọnwa. Jikere chee ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ mgbe ọnwa rịgoro, n'ihi na nke a bụ mgbe ọnwa ga-apụta n'ọdịiche dịtụ ala megide mbara igwe na-ada ada. Site n'ịnọ na ebe nkeji iri tupu ọnwa ebili, ị nwere ike hụ na ị na-enweta mkpughe ziri ezi na njirimara ọdịdị ala na nke ọnwa.

Ọ bụ ezie na smartphones nwere ike ọ gaghị enwe lenses telephoto siri ike, ị nwere ike bulie ike mbugharị ngwa anya nke ekwentị gị. Ụfọdụ smartphones na-adaba na oghere dị mkpụmkpụ na ọnọdụ ọkụ dị ala, mana ị kwesịrị iji aka gị họrọ oghere kachasị ogologo dị ka ịzenarị nkọwa zuru ezu na njedebe na onyinyo dị nro. Igwe ihe mmetụta dị elu na ụdị ekwentị ndị na-adịbeghị anya nwere ike ikpughe nkọwa dị ịtụnanya na maria ọnwa gbara ọchịchịrị.

Iji tripod nwere ike melite nkwụsi ike nke gbaa gị. Tinye ego na tripod na ihe njide ekwentị zuru ụwa ọnụ ka ekwentị gị kwụ ọtọ. Na mgbakwunye, jiri atụmatụ igbu oge ma ọ bụ ihe dịpụrụ adịpụ Bluetooth iji zere ịma jijiji igwefoto ọ bụla mgbe ị na-ese foto.

Ọ bụrụ na ị nwere teliskop, ị nwere ike iji ya dị ka oghere telephoto maka ama gị. Usoro a, nke a maara dị ka foto afocal, gụnyere ijide oghere ekwentị gị n'elu nku anya nke teliskop wee gbaa egbe. A na-atụ aro ka iji anya anya na-ebuwanye ibu maka nsonaazụ kacha mma.

Site n'ịgbaso ndụmọdụ ndị a, ị nwere ike were ekwentị gị were were were foto ndị mara mma nke ọnwa. Yabụ, jide ekwentị gị ma jikere weghara ịdị ebube nke "Harvest Supermoon" n'ebube ya niile.

Sources:

- Tom Kerss, onye na-enyocha mbara igwe na onye edemede nke Moongazing: Ntuziaka mmalite maka ịgagharị ọnwa.