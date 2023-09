Brian May, Astrophysicist na Queen Guitarist, na-enyere NASA aka na Mapping Asteroid Bennu

Brian May, onye ama ama na-edu guitarist nke otu Queen, enyela aka na ebumnuche NASA ime maapụ na weghachi ihe nlele na asteroid Bennu. May, onye nwere akara mmụta doctorate na astrophysics, jikọrọ aka na ọkà mmụta sayensị Claudia Manzoni iji mepụta ihe oyiyi 3D ziri ezi nke ọrụ oghere. N'iji onyonyo ndị a, May nyere aka maapụ Bennu wee chọta mpaghara ọdịda dị mma maka nyocha OSIRIS-REx nke nakọtara nlele ahụ.

Mmekọrịta ahụ malitere mgbe May zigara stereos-ihe oyiyi 3D nke sitere na onyonyo ozi OSIRIS-REx - nye onye nduzi ozi Dante Lauretta. Ọdịdị nke stereo tụrụ Lauretta tụrụ ya n'anya wee mata ikike ha nwere ịchọta ebe ọdịda maka ihe nlele ahụ. May, Manzoni, Lauretta, na ndị ọzọ rụkọrọ ọrụ n’ọrụ ahụ, si otú a wepụta akwụkwọ bụ́ “Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid.”

Nke a abụghị nke mbụ May na NASA na-etinye aka. N'afọ 2015, ọ rụrụ ọrụ dịka onye na-emekọ sayensị na ọrụ New Horizons, nke nyochara Pluto. A maara May ọ bụghị naanị maka ntinye aka ya na astrophysics kamakwa dị ka onye na-ede abụ n'azụ ọtụtụ ihe egwu Queen, gụnyere "Anyị ga-egwu gị" na "Achọrọ m ya niile."

Mmasị May nwere maka oghere na sayensị pụtara ìhè n'ọrụ ọ na-arụ n'ọrụ NASA. Nkà mmụta ya na ihe okike ya dị ka onye na-agụ kpakpando na onye na-agụ egwú na-aga n'ihu na-enwe mmetụta n'ọhịa.

