Ntụle n'ime ebili mmiri ndọda mmụọ nke Milky Way na Map emepụtara

Map nke usoro Milky Way e sere na ya na-eji ebili mmiri ndọda emewo ka anyị hụpere ihe ndị na-achọpụta mbara igwe ga-eme n'ọdịnihu. Ọ bụ ezie na ndị nchọpụta dabeere n'ala achọpụtala ihe karịrị ihe omume 90 nke ike ndọda, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha sitere na ụyọkọ kpakpando Milky Way nke anyị. Otú ọ dị, ụyọkọ kpakpando anyị bụ ebe obibi nke ọnụọgụ abụọ ultracompact, nke bụ kpakpando ọnụọgụ abụọ nke malitere ịghọ ihe fọdụrụnụ. ọnụọgụ abụọ ndị a nwere kọmpat ihe dị ka dwarfs ọcha, kpakpando neutron, na oghere ojii n'ime oghere ndị siri ike. Ihe nchọta dabere na ala enweghị ike ịchọpụta ebili mmiri ndọda na-ebupụta site na ọnụọgụ abụọ ndị a n'ihi obere ugboro ha.

Iji dozie mmachi a, a na-emepụta ọtụtụ ihe nchọta ike ndọda dabere na oghere. N'ime ha, European Space Agency's Laser Interferometer Space Antenna (LISA) nọ n'ihu na mwepụta a tụrụ anya na 2030s. Ndị ọkà mmụta sayensị China na-arụkwa ọrụ na echiche ozi abụọ aha ya bụ TianQin na Taiji. Ihe nchọpụta ndị a dabere na mbara igwe ga-eme ka ọmụmụ nke Milky Way na ebili mmiri ndọda, yiri ka ndị na-enyocha mbara igwe si amụ ya n'ogologo ndị ọzọ dị ka X-ray na gamma radieshon.

Otu ndị nyocha nke Kaitlyn Szekerczes nke NASA's Goddard Space Flight Center na-edu egosipụtala ịdị ike na ugboro nke ebili mmiri ndọda nke ultracompact binaries na-ebute na Milky Way. Onyonyo a simulated na-egosi ọnụọgụ abụọ ndị a gbadoro ụkwụ na diski okirikiri Milky Way, na-agbatị n'ime halo galactic. Onyonyo a na-enye echiche nke mbara igwe nke Milky Way na ebili mmiri ndọda, na-akọwapụta ikike nke ikiri eluigwe na ụwa n'ụzọ ọhụrụ na pụrụ iche.

Nchọpụta nke ọnụọgụ ultracompact ga-adị mkpa karịsịa maka mbara igwe-ebili mmiri ndọda. Kpakpando Neutron na oghere ojii adịghị amụnye nnukwu ọkụ, na-eme ka ha sie ike ịchọpụta. Agbanyeghị, ọnụọgụ abụọ ultracompact kwesịrị ịgbanwuo nke ọma na ebili mmiri ndọda, na-ekwe ka ndị nchọpụta dabere na oghere dị ka LISA ịchọpụta iri puku kwuru iri puku n'ime ha. Ọzọkwa, ọmụmụ nke ọnụọgụ abụọ ndị a nwere ike imeju site na teliskop anya, X-ray na gamma-ray, na-eme ka "enyocha mbara igwe ọtụtụ ozi" na-ejikọta ihe nlele electromagnetic na ike ndọda.

E bipụtawo ihe oyiyi nke ebili mmiri ndọda mmụọ nke Milky Way na The Astronomical Journal, na-enye nkọwa na-emetụ n'ahụ n'ọdịniihu nke mbara igwe nke ike ndọda na-adabere na mbara igwe.

Nkowa:

- ebili mmiri ndọda: Ọkpụkpụ na akwa nke oghere oge kpatara mmụba nke nnukwu ihe.

- Ultracompact ọnụọgụ abụọ: sistemụ kpakpando ọnụọgụ abụọ etolitela n'ime ụzọ abụọ nwere otu kpakpando ma ọ bụ abụọ aghọwo ihe fọdụrụnụ.

- LIGO: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, ihe nchọta ike ndọda dabere na ala.

- Virgo: Onye na-achọpụta ike ndọda nke dị na Italy.

- KAGRA: Ihe nchọta ike ndọda dabere na Japan.

- LISA: Antenna oghere Laser Interferometer, ihe nchọta ebili mmiri dabere na oghere.

- TianQin: echiche ebumnuche nke ike ndọda dabere na mbara igwe nke China echere.

– Taiji: Echiche ozi ọzọ dabere na mbara igwe nke China tụrụ aro.

Sources:

- Edemede izizi: Akwụkwọ akụkọ Astronomical (June 2021)

- NASA's Goddard Space Flight Center