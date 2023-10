Mmetụta arụrụ arụ nke mmega ahụ na uto akwara achọpụtara site na iji Gel Mat ọhụrụ.

By

A maara mmega ahụ nwere ọtụtụ uru maka ahụ anyị, gụnyere ime ka akwara anyị sie ike na ụda. Agbanyeghị, usoro dị n'azụ usoro a ka bụ ihe omimi. Ndị na-eme nchọpụta na MIT ewepụtala akwa mgbatị ahụ pụrụ iche nke hydrogel na-enye ha ohere ka ha mụọ mmetụta naanị n'arụ ọrụ nke mmega ahụ na ọkwa microscopic.

Ngwunye gel, nke dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ, nwere obere ihe ndọta. Site n'iji magnet dị n'okpuru ute ahụ na-ebugharị ihe ndị a, gel nwere ike ime ka ọ na-ama jijiji dị ka ihe na-ama jijiji, na-eme ka uru ahụ ike na-enweta n'oge mmega ahụ. A na-etolite mkpụrụ ndụ akwara na gel, ndị nyocha ahụ na-ahụkwa ka ha si emeghachi omume na mmega ahụ nke magnetik mere.

Nchọpụta mbụ gosiri na mmega ahụ n'ịrụ ọrụ na-agbanwe agbanwe nwere ike ime ka eriri akwara na-eto n'ụzọ ahaziri ahazi. Eriri erimeri ndị a ekwekọrịtara na emepụtara nwere ike ịmekọrịta ọnụ. Nke a na-egosi na enwere ike iji gel na-eduzi uto nke akwara akwara, nke nwere ike iduga n'ịmepụta mpempe akwụkwọ ahaziri ahazi nke akwara siri ike na nke na-arụ ọrụ. Enwere ike iji uru ahụ dị otú ahụ na rọbọt dị nro ma ọ bụ maka ịrụzi anụ ahụ mebiri emebi.

Dr. Ritu Raman, sitere na MIT, na-atụ anya na ikpo okwu ọhụrụ a ga-enwe ike inye aka n'ịzụlite anụ ahụ mgbe mmerụ ahụ ma ọ bụ ibelata mmetụta nke ịka nká. Site n'ịghọta nke ọma ka ndị agha dị iche iche, karịsịa mmega ahụ, si emetụta anụ ahụ akwara na ọkwa cellular, ndị nchọpụta nwere ike ịmepụta ụzọ ọhụrụ iji weghachi mmegharị na ndị nwere nsogbu moto na ịmepụta robots na-agbanwe agbanwe.

Ngwunye gel, nke a na-akpọ 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), na-enye usoro na-adịghị emerụ ahụ iji kpụzie eriri akwara ma mụọ nzaghachi ha na mmega ahụ. Ndị nyocha ahụ na-eme atụmatụ iji gel ọhụrụ a maka ịmụ ụdị sel ndị ọzọ na nzaghachi ha na mkpali igwe.

Ọmụmụ ihe a na-ewebata usoro ọhụụ iji gbaa mkpụrụ ndụ akwara ume ka ha kwekọọ na ịhazi uto ha site na iji akwa gel na-enweghị atụ. Nke a nwere ikike ịkwalite injinia anụ ahụ akwara ma mee ka nghọta anyị dị omimi banyere mmetụta ndị ọrụ igwe na omume cell.

