Foto na-emeri Spellbinding sitere n'aka onye na-ese foto Astronomy nke afọ 2023 asọmpi

Royal Observatory Greenwich ekpughere ọmarịcha onyonyo mmeri sitere na asọmpi Astronomy Photographer of the Year 2023. Ugbu a n'ime afọ 15 ya, asọmpi a na-achọ ime ka ọrụ ndị na-ese foto mbara igwe amateur si gburugburu ụwa pụta ìhè.

Onyonyo mmeri nke asọmpi nke afọ a, akpọrọ “Andromeda, Ihe a na-atụghị anya ya,” bụ Marcel Drechsler, Xavier Strottner, na Yann Sainty si Germany na France sere. Foto a na-esetịpụ ikuku oxygen a na-ahụtụbeghị mbụ n'akụkụ Andromeda Galaxy. Dị ka ndị na-ese foto si kwuo, ihe oyiyi a bụ nchọpụta ihe mberede, ebe ha bu n'obi na mbụ ịse foto mara mma nke Andromeda Galaxy mana ha sụrụ ngọngọ na ihe a na-atụghị anya ya.

Foto a adọtala mmasị site n'aka ndị ọkà mmụta sayensị n'ụwa nile, bụ ndị na-emekọ ihe ọnụ ugbu a iji nyochaa nnukwu ihe a.

Na mgbakwunye na onye meriri n'ozuzu ya, asọmpi a na-amata ndị meriri n'ụdị dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ndị mmeri ama ama gụnyere:

- Onye na-ese foto nke afọ Skyscapes: "Grand Cosmic Fireworks" nke Angel An, na-egosi sprites, ihe omume ikuku na-adịghị ahụkebe nke yiri ọkụ ọkụ.

- Onye na-ese foto nke afọ: "Ajụjụ nke anyanwụ" nke Eduardo Schaberger Poupeau dere, na-egosi anyanwụ na filament n'ụdị akara ajụjụ.

- Onye na-ese foto nke afọ: "Mars-Set" nke Ethan Chappel na-ese onyinyo Mars nke mere na Disemba 8, 2022.

- Onye na-ese foto nke afọ Aurorae: "Brushstroke" nke Monika Deviat, na-egosipụta ịma mma nke aurora na iche.

- Planets, Comets, na Asteroids Photographer of the Year: "kwụsịtụrụ na Sunbeam" nke Tom Williams, na-enye echiche pụrụ iche nke Venus na agba ụgha infrared / ultraviolet.

- Ndị mmadụ na onye na-ese foto nke afọ: "Zeila" nke Vikas Chander, na-egosi ụsọ oké osimiri aghụghọ nke Namibia nke Atlantic chere ihu.

- Stars na Nebulae Photographer of the Year: "New Class of Galactic Nebulae Around the Star YY Hya" nke Marcel Drechsler, na-egosipụta nchọpụta nke nebulae galactic amabeghị na mbụ.

– Sir Patrick Moore Prize for Best Newcomer: “Sh2-132: Ìhè ahụ kpuru ìsì” nke Aaron Wilhelm, na-egosi ogige Sh2-132 dị nso n'ókè nke Cepheus na ìgwè kpakpando Lacerta.

- Onye na-ese foto na-eto eto nke afọ: "Chicken Nebula na-agba ọsọ" nke Runwei Xu na Binyu Wang, na-eme ka ụyọkọ kpakpando Collinder 249 pụta ìhè n'ime gas nebula na-egbuke egbuke.

– Annie Maunder Prize for Image Innovation: “Black Echo” nke John White, na-ewere ụda nke oghere ojii n'etiti Perseus Galaxy site na iji isi iyi ihe sitere na NASA's Chandra Sonification Project.

Ihe onyonyo ndị a na-enweghị atụ na-egosipụta ịma mma na ihe ịtụnanya nke eluigwe na ụwa anyị ma na-eje ozi dị ka ihe akaebe maka nka na oke agụụ nke ndị na-ese foto na-amu amu gburugburu ụwa.

Isi mmalite: Astronomer Photographer of the Year website