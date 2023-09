Ọdịnihu nke nyocha mbara igwe: Mkparịta ụka ya na Eric Ianson nke NASA

N'ime nkuzi na-abịa nke akpọrọ "Planets and asteroids and moons... oh my!", Eric Ianson, osote onye isi ngalaba na-ahụ maka sayensị mbara ala na isi ụlọ ọrụ NASA, ga-atụle mbọ NASA kachasị ọhụrụ na nke kacha atọ ụtọ na nyocha mbara igwe. Nke a na-agụnye nchịkọta ihe atụ sitere n'elu Mars, ihe ngosi nke nchebe mbara ala site n'ịma ụma kụba ụgbọ elu n'ime asteroid, na nyocha nke ọnwa Jupiter Europa na oké osimiri ya jupụtara na ice.

Ihe ịrịba ama ndị na-eto eto nwere ike ịtụ anya na ha ga-agba akaebe na ndụ ha n'ọhịa nke nyocha mbara igwe siri ike ịkọ, dịka nkà na ụzụ na-agbanwe ngwa ngwa na mmasị na-agbanwe. Otú ọ dị, e nwere usoro ụfọdụ a pụrụ ịmata. Nlaghachi nke ụmụ mmadụ na ọnwa na ọdịda nke ndị na-enyocha mbara igwe na Mars dị na mbara igwe. Ọrụ Robotic na mbara ala dị iche iche, ọnwa, na obere ahụ dị na mbara igwe ga-aga n'ihu, na-elekwasị anya na ebe ndị dị ka ọnwa Jupiter Europa, Saturn's moon Titan, na Uranus. A ga-enwekwa ọganihu n'ịchọpụta ụwa obibi na-abụghị nke usoro mbara igwe anyị.

Ọrụ NASA n'inweta nnukwu ọganihu oghere na-esote dị oke mkpa, ọbụlagodi na ụlọ ọrụ nzuzo dị ka SpaceX na-arụ ọrụ dị mkpa na njem mbara igwe. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ nkeonwe nwere mkpali azụmaahịa, a na-akwado NASA iji nweta ebumnuche sayensị, nyocha, ma ọ bụ teknụzụ. Mmekọrịta na ụlọ ọrụ bụ ihe a na-ahụkarị, mana enwere oge ebe NASA na-emepụta ngwá ọrụ pụrụ iche ma ọ bụ ụgbọ elu n'ime ụlọ, dị ka Mars rovers na Europa Clipper ugbo elu.

Mmezu nso nso a nke mmemme mbara igwe nke India rutere n'osisi ndịda ọnwa bụ ihe kwesịrị ịja mma. NASA ji mmekorita mba ụwa kpọrọ ihe ma mara mkpa ọ dị ịkekọrịta data ozi maka abamuru nke nchọpụta sayensị. Ha na-agba ndị ọrụ ibe ha mba ụwa ume ime otu ihe ahụ, na-akwalite nchọpụta udo nke mbara igwe.

Mgbe a jụrụ ya maka ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri TV kachasị amasị ya gbasara nyocha oghere ma ọ bụ ohere, Eric Ianson kwuru ọtụtụ ọkacha mmasị, gụnyere "Apollo 13," "The Martian," na "The Empire Strikes Back." Agbanyeghị, ọ mechara họrọ “Ihe ziri ezi” dị ka nhọrọ kacha ya. Ihe nkiri a na-egosi akụkọ mbụ nke Mercury Seven astronauts wee jide echiche na ihe ịma aka nke njem mbara igwe n'oge oge ọ na-agbanwe site na akụkọ sayensị na eziokwu.

Eric Ianson's Wilder Penfield Lecture bụ ahaziri maka Nọvemba 13th na 4 pm na The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Definition:

NASA – National Aeronautics na Space Administration, United States 's nkịtị ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchọpụta mbara igwe na nyocha nke mba.

Mmemme Nchọgharị Mars – Mmemme NASA lekwasịrị anya na nyocha nke Mars, gụnyere ọmụmụ nke ihu igwe ụwa, geology, na ikike ịkwado ndụ.

Mmemme Sistemụ Ike Radioisotope - Mmemme NASA nke na-etolite ma na-ejigide sistemu ike redioisotope, nke na-enye ọkụ eletrik maka ọrụ oghere miri emi site na iji okpomọkụ sitere na ire ere nke isotopes redioaktivu.

Nchekwa mbara ala - Ọmụmụ na mmepe nke ụzọ iji chebe ụwa pụọ ​​na ihe omume nwere ike ime site na asteroids ma ọ bụ comets.

Europa - Otu n'ime ọnwa Jupiter nke ekwenyere na ọ nwere oke osimiri nke mmiri mmiri dị n'okpuru ebe oyi.

Ọrụ ịkwụ ụgwọ ọnwa nke azụmahịa - Mmemme na-achọ ịnye ọrụ sayensị na teknụzụ na ọnwa site na mmekorita ya na ụlọ ọrụ azụmahịa.

Perseverance Rover – Ozi NASA na Mars nke na-achọ inyocha ebe obibi nke ụwa, chọọ akara nke ndụ oge ochie, na ịnakọta ihe atụ maka ịlaghachi n'ụwa.

James Webb Space Telescope – Igwefoto oghere na-abịa ka ewepụtara na 2021, emebere ka ọ bụrụ igwe onyonyo oghere kachasị ike arụtụrụla.

Mmemme Artemis – Mmemme NASA na-achọ ịbata “nwanyị mbụ na nwoke ọzọ” na ọnwa site na 2024.

Isi mmalite: Enweghị URL ọ bụla enyere.