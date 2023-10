Ịchọgharị Ọrụ nke Innovation Intermediaries n'ịkpụzi ọdịnihu nke AI-Enabled Engineering Biology

Ndị na-eme nchọpụta sitere na Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) na AMBS emeela nchọpụta n'oge na-adịbeghị anya nke akpọrọ "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," nke na-enyocha ọrụ dị mkpa. nke ndị intermediaries ọhụrụ na-emetụta gburugburu ebe obibi ọhụrụ.

Ọmụmụ ihe a lekwasịrị anya na ngalaba na-apụta nke AI-enabled engineering biology (AI-EB) yana ihe ọ pụtara na afọ dijitalụ. Ngwakọta teknụzụ a na-ewelite ọ bụghị naanị ajụjụ sayensị kamakwa nsogbu gbasara ụkpụrụ, mmekọrịta ọha na eze na nke akụ na ụba. Iji dozie okwu ndị a dị mgbagwoju anya, ndị nchọpụta ahụ na-etinye aka na ndị dị iche iche na-etinye aka na mpaghara ọhụrụ AI-EB.

N'isi nke ọmụmụ a bụ ajụjụ gbasara ka ndị na-eme ihe ọhụrụ, ndị bụ isi na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi ọhụrụ, na-atụle ebumnuche obodo na gburugburu ebe obibi n'akụkụ ebumnuche akụ na ụba. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ nduzi ọhụrụ nke nwere ọrụ na-akwado nguzozi a, nchoputa ahụ na-ekpughe na ndị na-eme ihe ọhụrụ na ngalaba nke nkà mmụta ihe omimi na-ebute ụzọ n'ịgbalite omenala na ụzọ ịzụ ahịa.

A na-atụ anya na nyocha ahụ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na mmepe nke ndị na-emepụta ihe ọhụrụ na njikwa nke nyocha n'ime ngalaba AI-EB. Ndị ode akwụkwọ na-arụ ụka na ụzọ zuru oke nke na-atụle ma mmekọrịta ọha na eze na gburugburu ebe obibi nke AI-EB, na mgbakwunye na ịzụ ahịa, dị oké mkpa iji nweta ikike nke nkà na ụzụ a na-apụta n'ụzọ zuru ezu.

Ọmụmụ ihe a na-eme ka ìhè dị mkpa dị n'etiti ndị na-emepụta ihe ọhụrụ n'ịkpụzi ọdịnihu nke bayoloji injinịa AI. Ọ na-eme ka ọ dị mkpa maka ụzọ akọ na uche na-eme ka echiche akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na gburugburu ebe obibi dịkwuo elu iji mee ka uru nke nkà na ụzụ na-agbanwe agbanwe.

Isi mmalite: Claire Holland et al, Innovation intermediaries na nchikota nke teknụzụ dijitalụ, nkwado na ọchịchị: Ọmụmụ ihe gbasara bayoloji injinịa AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Mahadum nke Manchester)