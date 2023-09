Ịchọgharị Microbial Eukaryotes na Oke gburugburu: Nghọta sitere na ọdọ mmiri Acidic Geothermal

Ndị ọkà mmụta sayensị si Syracuse College of Arts and Sciences' Department of Biology na-eme nyocha banyere ndị na-eme ihe ike na-ebi n'ime gburugburu ebe obibi dị ka ọdọ mmiri geothermal na-ekpo ọkụ nke ukwuu na acidic. Ọdọ mmiri ndị a na-enye gburugburu pụrụ iche iji mụọ polyextremophiles, nke bụ ihe ndị dị ndụ na-emegharị n'ọtụtụ ọnọdụ dị oke egwu. Ndị otu ahụ, nke onye enyemaka Prọfesọ Angela Oliverio duziri, gara leta Lassen Volcanic National Park na California n'oge na-adịbeghị anya, ebe ọdọ mmiri geothermal kacha ukwuu na US.

Ndị nchọpụta ahụ wuru nchekwa data nke ọmụmụ gara aga nke na-achọ ndụ microbial eukaryotic na gburugburu ebe dị oke egwu iji chọpụta usoro ọmụmụ nke amoebae na-enwetakarị site na gburugburu okpomọkụ. Ozi a na-egosi na ịmụ usoro ọmụmụ ndị a nwere ike inye nghọta maka otu mkpụrụ ndụ eukaryotic si emekọrịta na gburugburu ebe dị oke ọkụ.

Otu nnyocha a kapịrị ọnụ kpughere ụdị amoeba dị ukwuu, T. thermoacidophilus, na ọdọ mmiri geothermal na Lassen National Park. Agbanyeghị, enweghị data genomic na akụkụ a dị. Ịghọta otú ụdị ụdị a si kwekọọ n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị oke egwu nwere ike ịgbasawanye ihe ọmụma anyị banyere gburugburu ebe obibi ndị nwere ike ịkwado ndụ na mbara igwe.

N'oge nyocha nke ubi ha, Oliverio na ndị otu ya na-anakọta ihe atụ sitere na ọdọ mmiri geothermal na-eji ogologo osisi nwere karama tinye. A na-enyocha ihe nlele ndị a na ụlọ nyocha, ebe ndị nyocha na-ekewapụta otu mkpụrụ ndụ maka usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa ma kọwaa amoebae site na iji microscopy.

Nnyocha a na microbial eukaryotes na gburugburu ebe dị oke egwu na-enye nghọta bara uru n'ime usoro evolushọn nke mere ụdị dị iche iche na mgbagwoju anya nke ndụ n'ụwa, yana ikike nke ndụ n'ọnọdụ dị oke egwu n'ebe ndị ọzọ na mbara igwe.

