Steeti ọhụrụ nke Electrons dị na nnu a wụrụ awụ nwere ike imetụta arụmọrụ nke ihe nrụpụta nnu

By

Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala na electrons nwere ike ịmepụta steeti atọ dị iche iche mgbe ha na nnu na-ewuru ọkụ na-emekọrịta ihe, nchọpụta nke nwere ike inwe mmetụta maka ịrụ ọrụ nke ọkụ ọkụ na-eme nnu. Ndị nyocha sitere na Laboratory National Oak Ridge na Mahadum nke Iowa mere ka iwebata elektrọn gafere n'ime nnu zinc chloride gbazere wee hụ ọnọdụ atọ nwere ike ime. N'otu ọnọdụ, eletrọn na-aghọ akụkụ nke radical molekụla nwere ion zinc abụọ. N'aka nke ọzọ, eletrọn ahụ na-abanye n'otu ion zinc. N'ọnọdụ nke atọ, eletrọn na-agbasasị n'ọtụtụ ion nnu.

A na-atụle reactors nnu gbazere maka ụlọ ọrụ ike nuklia n'ọdịnihu, na ịghọta ka radieshon si emetụta omume nke nnu gbazere dị oke mkpa. Ọmụmụ ihe a na-eme ka ìhè dị na mmekọrịta dị n'etiti electrons na nnu mgbe a na-ekpughere ya na radieshon dị elu. Ndị nyocha ahụ chọpụtara na elektrọn nwere ike ikwado nhazi ụdị dị iche iche, gụnyere zinc dimers na monomers, ma ọ bụ mebie ya. Nchọpụta mbụ ndị a na-ewelite ajụjụ gbasara ụdị ụdị ndị ọzọ nwere ike ịmalite ogologo oge yana otu ha nwere ike isi meghachi omume na electrons na nnu.

Nchọpụta a bụ akụkụ nke DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) na e bipụtara ya na Journal of Physical Chemistry B. Otu a na-arụ ọrụ iji chọpụta ụdị mmeghachi omume ndị ọzọ na nnwale. Ọmụmụ ihe a na-enye nghọta bara uru banyere otú electrons si emekọrịta ihe na nnu gbazere, ma a ka nwere ihe ọzọ a ga-enyocha. Nnyocha n'ọdịnihu ga-enyocha usoro nnu ndị ọzọ yana mmetụta radieshon na nnu gbazere.

Isi mmalite: Oak Ridge National Laboratory