Ndị na-eme nchọpụta na-emepụta ceramics siri ike na nguzogide siri ike na mgbawa

Ndị na-eme nchọpụta na Mahadum California San Diego emeela ọganihu na mmepe nke ceramics site n'ịmepụta ihe ndị siri ike ma na-eguzogide ọgwụ. Site n'iji nchikota nke atom metal nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke valence electrons na mpụta ha, ndị nyocha ahụ achọpụtala ụzọ ha ga-esi mee ka seramiki nwee ike ijikwa ọkwa dị elu nke ike na nrụgide.

A maara ceramics maka ihe ha pụrụ iche, dị ka ike ha iguzogide oke okpomọkụ, iguzogide corrosion na iyi, na ịnọgide na-enwe profaịlụ dị fechaa. Àgwà ndị a na-eme ka ceramik dị mma maka ngwa dị iche iche, gụnyere ihe ndị dị na mbara igwe na mkpuchi nchebe. Otú ọ dị, nkuku ha na-abụkarị ihe ndọghachi azụ, n'ihi na ha na-enwekarị ịda mbà n'obi.

Ndị ọkà mmụta sayensị lekwasịrị anya n'ọmụmụ ihe ha na klas nke ceramics nke a na-akpọ high-entropy carbides, bụ ndị na-akpaghasị usoro atomiki nke mejupụtara carbon carbon jikọtara ya na ọtụtụ ihe metal sitere na ogidi anọ, nke ise na nke isii nke tebụl oge. Achọpụtara na ọla ndị sitere na kọlụm nke ise na nke isii, dị ka titanium, niobium, na tungsten, dị oke mkpa n'ịkwalite ike nke ceramik n'ihi ọnụ ọgụgụ electrons dị elu karịa ha.

Valence electrons bụ eletrọn ndị a na-ahụ n'ime shei kacha atom nke na-ekere òkè na njikọta na atom ndị ọzọ. Site n'iji ọla ndị nwere electrons valence karịa, ndị nyocha ahụ nwere ike melite nguzogide nke ceramik na mgbawa n'okpuru ibu ọrụ na nrụgide. Seramiki ndị ahụ gosipụtara omume ductile karịa, dị ka ọla, nke pụtara na ha nwere ike ịnwe nrụrụ karịa tupu agbaji.

Site na mgbako mgbako na imepụta nnwale na nnwale, ndị otu ahụ chọpụtara carbide abụọ dị elu nke gosipụtara nguzogide pụrụiche na mgbawa. Ihe ndị a nwere ike imebi ma ọ bụ gbatịa mgbe etinyere ya n'ibu ma ọ bụ nrụgide, kama igosipụta nzaghachi na-adịghị mma nke ceramik. Ahazigharị nkekọ dị n'ime ihe ndị ahụ iji kechie oghere ndị nwere nha atọm nke malitere ka ihe ndị ahụ na-adọkpụ ma ọ bụ dọkpụrụ ya, na-egbochi nhazi nke mgbape.

Ihe ịma aka ugbu a bụ ịbawanye mmepụta nke ceramik ndị a siri ike maka ngwa azụmahịa. Ọganihu a nwere ike ịgbanwe ụlọ ọrụ dị iche iche na-adabere na ihe seramiiki na-arụ ọrụ dị elu, site na ikuku ikuku ruo na biomedical. Ike siri ike nke ceramik na-emeghekwa ọnụ ụzọ maka ngwa dị oke egwu, dị ka akụkụ ndị na-eduga maka ụgbọ ala hypersonic, ebe ha nwere ike ichekwa ihe ndị dị mkpa ma mee ka ụgbọ ala nwee ike iguzogide ụgbọ elu supersonic.

Ndị otu Swedish Research Council kwadoro ọrụ a, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, na The Oerlikon Group.

