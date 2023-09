Iji Dielectrophoresis mee ihe maka ikewapụ mkpụrụ ndụ tumor

Edemede a na-atụle ọrụ Robbyn K. Anand, onye nnata nke AES Mid-Career Award, maka onyinye ya pụrụ iche na ngalaba nke electrophoresis na microfluidics. Anand, ya na ndị otu ya, ewepụtala ụzọ maka ikesa nyocha mkpụrụ ndụ tumo na ịba ụba na nkewa nke ụdị kemịkal n'ime ụmụ irighiri mmiri na mmanụ.

Ihe lekwasịrị anya nke akwụkwọ Anand na nso nso a bụ na usoro dielectrophoretic (DEP) maka nhọrọ nke mkpụrụ ndụ melanoma na-ekesa (CMC). Ụzọ ndị a na-enwe maka ikewapụ CTC na-adabere na ọnụnọ nke antigens elu ma ọ bụ nha cell. Otú ọ dị, ụzọ ndị a adịghị arụ ọrụ maka CMC ndị na-adịghị ahụkebe na-enweghị ihe a pụrụ ịdabere na ya na-achọpụta antigens elu.

DEP na-ahọrọ karịa nha sel naanị, ebe ọ dabere na morphology na nhazi nke cell. Ọrụ Anand gara aga gosipụtara iji DEP n'usoro ikuku bipolar electrode (BPE) maka ijide otu cell. Ihe ọhụrụ a na-eme na nyocha ya ugbu a gụnyere itinye nyocha otu cell na nyocha nke electrochemical n'ime ngwa ngwa BPE.

Nchọpụta na-adọrọ mmasị sitere na ọrụ Anand bụ mgbanwe nke ihe ndị dị ndụ n'etiti mkpụrụ ndụ ọbara ọcha sitere na ndị ọrịa melanoma. Nchoputa a na-egosi na enwere ike ịhazi njirisi maka ịhọrọ mkpụrụ ndụ melanoma na-ekesa maka ihe nlele ọ bụla.

Ihe ịma aka dị n'akụkụ nyocha nke otu cell gụnyere igosipụta mkpa ụlọ ọgwụ na ịnweta nnabata site n'aka ndị ọkachamara. Mmekọrịta ya na ndị na-ahụ maka ụlọọgwụ dị oke mkpa iji bute ihe njedebe nyocha ụzọ ma jikọta data enwetara site na ụzọ ọhụrụ yana nsonaazụ ụlọ ọgwụ.

Nzaghachi enwetara banyere ọrụ a adịla mma, na-anụ ọkụ n'obi maka mmetụta ọ nwere na nhazi cell na ngwa ndị ọzọ. Enwere ajụjụ gbasara imegharị ụzọ maka mkpụrụ ndụ nje ma ọ bụ vesicles extracellular na ịhapụ mkpụrụ ndụ ahọpụtara maka nyocha ala.

Nzọụkwụ ga-eme n'ọdịnihu na nyocha a gụnyere ịmepụta ụzọ iji wepụ na iji ozi biophysical bara uru nke nọchiri anya nzaghachi cell na mpaghara eletrik.

Ịkpọ aha onye nnata nke AES Mid-Career Award bụ ihe nsọpụrụ maka Anand na ụgwọ iji kwado obodo sayensị, karịsịa ụmụ akwụkwọ na ndị ọkà mmụta sayensị n'oge.

References:

