Ntụle n'ime ụwa Enigmatic nke ụyọkọ kpakpando gbara ọchịchịrị

Ihe gbara ọchịchịrị, bụ́ ihe dị omimi ma dị omimi nke mejupụtara akụkụ dị mkpa nke eluigwe na ala anyị, ka na-adọrọ mmasị ndị na-enyocha mbara igwe. Ọ bụ ezie na ọ ka bụ nke a na-apụghị ịhụ anya, ụdị sayensị na-atụ aro na ihe gbara ọchịchịrị bụ 26% nke mbara igwe, karịa ọnụ ọgụgụ nkịtị nke anyị nwere ike ịhụ.

N'ọchịchọ ịghọta ihe nzuzo nke eluigwe na ala, ndị na-enyocha mbara igwe ezutewo ụyọkọ kpakpando ndị mejupụtara ya bụ ihe gbara ọchịchịrị. Otu n'ime nchọpụta dị otú ahụ bụ Dragonfly 44 Ultra Diffus Galaxy (UDG) na 2016. N'agbanyeghị oke ya na-atụnyere Milky Way anyị, enweghị kpakpando na-egbukepụ egbukepụ na ọdịdị nke ụyọkọ kpakpando na-egosi na ọ na-achị ihe gbara ọchịchịrị n'ime ụyọkọ kpakpando a dị egwu.

Ndị ọkà mmụta sayensị ahụwokwa “ụyọkọ kpakpando dị nso,” bụ́ ndị na-adaru nnọọ ọchịchịrị. Ụyọkọ kpakpando ndị a nwere oke ọkụ ma nwee nnukwu ihe gbara ọchịchịrị. N'ime mkpughe na-agbawa obi, ndị nchọpụta nwere ike chọpụtala n'oge na-adịbeghị anya ụyọkọ kpakpando kacha dị nso na ọchịchịrị ruo taa.

A na-akpọ ụyọkọ kpakpando “Nube”, a na-eche na ahụ́ eluigwe a dị ihe dị ka ijeri afọ iri. Nchọpụta ya sitere na nyocha data nke IAC Stripe 10 Legacy Project nakọtara, bụ nke lekwasịrị anya na mpaghara mbara igwe akọwapụtara nke igwe onyonyo SDSS sere. Ihe na-ekewa Nube iche bụ radius ọkara ọkara ya dị ịrịba ama nke afọ 82, ji okpukpu atọ karịa nkezi UDG.

Ọzọkwa, ụyọkọ kpakpando Nube na-egosipụta ọkwa dị ala na-enweghị atụ, na-ebute ncha elu nke naanị 26.75 mag/arcsec2. Iji tinye nke a n'uche, UDG oge niile, bụ ndị a tụlerela n'etiti ụyọkọ kpakpando ndị kacha daa ogbenye na mbara igwe a na-ahụ anya, nwere ncha elu nke na-enwu karịa okpukpu iri. N'ezie, a na-ahụta ihe ndị dị omimi n'elu 22 mag/arcsec dị ka ndị dara mbà, na mbara igwe zuru oke na-atụ na nchapụta elu nke 21.8 mag/arcsec.

N'ịbụ nke nwere nnukwu kpakpando nke ihe dị ka nde 390 karịa nke Sun anyị, Nube na-acha odo odo ma e jiri ya tụnyere ìhè nke Milky Way. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'obi na ọbụna UDG ndị a na-ahụkarị nwere nanị 1% kpakpando dị ka ụyọkọ kpakpando nke ụlọ anyị, na-eme ka atụnyere ụdị ụyọkọ kpakpando abụọ ahụ dịtụ njọ.

Nchọpụta nke ụyọkọ kpakpando Nube agbalitewo mkparịta ụka na-akpali akpali n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị gbasara mmalite ya na ihe ndị pụrụ iche. Ụdị ọdịdị ya ọ̀ bụ n'ihi nguzobe ya, ka ọ̀ bụ ihe gbanwere ma emechaa? Ọdịnihu na-enwe atụmanya na-akpali akpali maka ịkọwapụta ihe mgbagwoju anya nke ụyọkọ kpakpando ndị a gbara ọchịchịrị.

Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị (Ajụjụ)

Ajụjụ: Gịnị bụ ihe gbara ọchịchịrị?

A: Ihe gbara ọchịchịrị bụ ụdị ihe na-adịghị ebupụta, na-amịkọrọ, ma ọ bụ na-egosipụta ìhè, na-eme ka ọ bụrụ ihe a na-adịghị ahụ anya na nke a na-apụghị ịhụ anya site na omenala. Ekwenyere na ọ bụ ihe dịka 26% nke eluigwe na ala.

Ajụjụ: Gịnị bụ ụyọkọ kpakpando dị nso?

A: Ụyọkọ gbara ọchịchịrị dị nso na-ezo aka na ụyọkọ kpakpando nwere oke ọkụ ma nwee nnukwu ihe gbara ọchịchịrị. Ụyọkọ kpakpando ndị a adịchaghị ọchịchịrị mana ha na-abịaru nso n'igbo nkọwa ahụ.

Ajụjụ: Kedu ka esi achọpụta ụyọkọ kpakpando Nube?

A: Achọpụtara ụyọkọ kpakpando Nube site na nyocha nke data sitere na IAC Stripe 82 Legacy Project. Ọrụ a lekwasịrị anya n'otu mpaghara mbara igwe nke igwe onyonyo SDSS sere.

Ajụjụ: Olee otú ụyọkọ kpakpando Nube si tụnyere Milky Way?

A: Ụyọkọ Nube nwere nnukwu kpakpando ihe dị ka nde 390 karịa nke anyanwụ anyị, ebe Milky Way dị ihe dị ka okpukpu 3,800 karịa. Agbanyeghị, iji ha abụọ atụnyere bụ ihe ịma aka ebe ọ bụ na ọbụna UDG ndị a na-ahụkarị nwere kpakpando pere mpe karịa Milky Way.

Ajụjụ: Gịnị ka nchọpụta nke ụyọkọ kpakpando gbara ọchịchịrị pụtara?

A: Nchọpụta nke ụyọkọ kpakpando gbara ọchịchịrị na-ewelite ajụjụ ndị na-akpali mmasị gbasara mmalite na ọdịdị nke anụ ọhịa dị otú ahụ. Ndị ọkà mmụta sayensị na-enwe mmasị na ma ihe ndị pụrụ iche ha pụtara n'oge a na-emepụta ma ọ bụ na ọ bụ ihe si na ihe ndị gbanwere emechaa.