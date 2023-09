Selụ mmadụ na-agbaso ụkpụrụ nha na agụta

By

N'ime nnyocha e bipụtara na nso nso a na Proceedings of the National Academy of Sciences, ndị nchọpụta sitere na Mahadum McGill achọpụtala usoro na-adọrọ mmasị na mkpụrụ ndụ mmadụ nke yiri ka ọ na-agbaso usoro mgbakọ na mwepụ na-agbanwe agbanwe n'ofe akụkụ ahụ dum. Ọmụmụ ihe ahụ na-ekpughe mmekọrịta dị n'etiti nha cell na ọnụ ọgụgụ, na-atụ aro mgbanwe n'etiti mgbanwe ndị a.

Ogo cell na ọnụ ọgụgụ na-ekere òkè dị mkpa na uto na ọrụ nke ahụ mmadụ. Otú ọ dị, ruo ugbu a, ọ dịghị nnyocha zuru ezu enyochala mmekọrịta dị n'etiti ihe ndị a n'ofe akụkụ ahụ mmadụ dum. Iji mejupụta oghere a, ndị otu nyocha ahụ chịkọtara data sitere na isi mmalite 1,500 ebipụtara iji mepụta mkpokọta data nke nha cell wee gụọ n'ofe ụdị sel ndị bụ isi.

Nchọpụta nke ọmụmụ a gosiri na ka ọnụ ọgụgụ cell na-abawanye, ọnụ ọgụgụ cell na-ebelata, ma ọzọ. Nke a pụtara na mkpụrụ ndụ ndị nọ n'otu klaasị nwere oke na-enye aka n'otu aka ahụ na mkpokọta cellular biomass nke ahụ. Mmekọrịta dị n'etiti nha cell na ọnụ ọgụgụ na-ejide eziokwu n'ofe ụdị sel dị iche iche na klaasị nha, na-egosi ụkpụrụ homeostasis na-agbanwe agbanwe.

Ndị nyocha ahụ na-eme atụmatụ na nwoke nwere ihe dị ka sel trillion 36 n'ahụ ha, ebe nwanyị nwere ihe dị ka sel trillion 28, na nwatakịrị dị afọ iri nwere ihe dị ka sel 17 trillion. Nkesa nke cell biomass bụ akwara na mkpụrụ ndụ abụba na-achị, ebe mkpụrụ ndụ ọbara uhie, platelet, na ọbara ọcha na-enwe mmetụta dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ cell.

N'ụzọ na-akpali mmasị, ụdị sel nke ọ bụla na-ejigide nha njirimara nke na-anọgide na-adị n'otu n'oge mmepe mmadụ. Usoro a na-agbanwe agbanwe n'ofe ụdị anụ mammali, na-atụ aro ụkpụrụ bụ isi nke usoro ihe ọmụmụ sel.

N'ozuzu, nchọpụta a na-eme ka a ghọta njikọ dị mgbagwoju anya dị n'etiti nha cell na ọnụ ọgụgụ dị na ahụ mmadụ. Ihe nchoputa a na-enye ihe omuma bara uru banyere mmepe na oru nke sel, na-emepe uzo ohuru maka nyocha ozo n'ime ihe omumu ihe omumu.

