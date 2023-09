Ntuziaka ụkpụrụ achọrọ maka nyocha na ụgbọ elu mbara igwe azụmahịa

By

Ka ọrụ ụgbọ elu mbara igwe azụmahịa na-agbasawanye, ndị ọkachamara na-akpọ oku ka e guzobe ụkpụrụ ụkpụrụ maka nyocha emere na ụgbọ elu ndị a. Ọtụtụ puku ndị njem nwere ike ịbanye na mbara igwe na-enye ohere pụrụ iche iji kwalite nyocha nke na-eme ka nchekwa nke ọrụ oghere dị n'ihu ma na-edozi nsogbu ahụike na-esite na ikpughe na microgravity. Otú ọ dị, usoro ụkpụrụ omume dị ugbu a ahaziri kpọmkwem maka nyocha na ụgbọ elu azụmahịa dị na nwata.

Otu ndị ọkachamara, nke Centre for Medical Ethics and Health Policy na Baylor College of Medicine chịkọtara, na-akọwapụta ngwa ngwa n'imepe ụkpụrụ nduzi maka nyocha dị otú ahụ. N'ime akwụkwọ e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ Science, panel ahụ depụtara ụkpụrụ ntọala anọ nke ụkpụrụ nduzi ndị a kwesịrị ịdabere na ya.

Ụkpụrụ nke mbụ na-emesi ọrụ dịịrị mmadụ ike, na-ekwupụta na nyocha na ụgbọ elu azụmahịa azụmahịa, nke a na-enweta site na nnukwu ego ọha na eze na-akwado, kwesịrị ịbara ọha mmadụ uru n'ozuzu ya. Ụkpụrụ nke abụọ na-achọ ka nkà mmụta sayensị siri ike, na-agba ume megide ọmụmụ ihe na-adịghị mma na nke dị ala nke na-emepụta data na-adịghị mma na ihe onwunwe na-efunahụ. Ụkpụrụ nke atọ na-atụ aro na ihe ize ndụ nyocha kwesịrị ịdị nhata na uru ndị nwere ike ime, na ụkpụrụ ikpeazụ na-emesi echiche nke "ọrụ nlekọta ụwa," na-eme ka uru nke nyocha ahụ na-enweta site na mmadụ niile.

Ọ bụ ezie na a na-ebutekarị nkwenye na ikike onye ọ bụla n'usoro ụkpụrụ omume ahụike, ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị nwere ike ịbanye na ụgbọ elu azụmahịa na-emesi ike ka ukwuu n'ịkwalite uru nke mbọ nyocha n'ọdịnihu. Ndị niile na-atụ anya iso kwesịrị ka a mara nke ọma gbasara uru mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke usoro nyocha a tụrụ anya ma gbaa ya ume isonye. Enwere ike itinye aka na-akpali akpali, ma ọ bụrụhaala na ejiri nlezianya tụlee ihe egwu dị na ya ma zere mkpasu na-ekwesịghị ekwesị.

Ụzọ NASA si etinye aka na nyocha nwere ike bụrụ ihe nduzi maka mbọ n'ọdịnihu. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbara igwe na-enye ndị mmadụ n'otu n'otu na-efega na mbara igwe ịhọrọ n'ime ọmụmụ ihe dị iche iche, na-enye ha ikike na usoro mkpebi ha.

N'ikpeazụ, ka ụgbọ elu azụmahịa na-ebuwanye ibu, ọ dị mkpa iji guzobe ụkpụrụ ụkpụrụ maka nyocha emere na ụgbọ elu ndị a. Ntuziaka ndị a kwesịrị ibute ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mgbagwoju anya sayensị, ihe ize ndụ na uru dị nhata, na nlekọta zuru ụwa ọnụ iji hụ na a na-eme nchọpụta na ụgbọ elu azụmahịa n'ụzọ ziri ezi na uru.

Sources:

- Center for Medical Ethics and Health Policy, Baylor College of Medicine

- Sayensị: Akwụkwọ akụkọ Sayensị International kwa izu