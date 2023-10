Mmemme ịkụ osisi nke atọ na ugwu nke China (TNAP), nke a makwaara dị ka “Great Green Wall,” enweela ihe ịga nke ọma n'ịlụso ọzara ọgụ na imeziwanye gburugburu ebe obibi. Nnyocha e bipụtara n'oge na-adịbeghị anya na Usoro Ecological nke ndị ọkà mmụta sayensị China si na Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences mere na-ekpughe na TNAP emepụtawokwa nnukwu ikuku carbon.

TNAP, nke ewelitere na 1978, bụ nnukwu ọrụ mweghachi gburugburu ebe obibi n'ụwa niile ma gbasaa mpaghara kpọrọ nkụ na nke kpọrọ nkụ nke ugwu ọwụwa anyanwụ, ugwu etiti na ugwu ọdịda anyanwụ China. N'iji ihe onyonyo na-ahụ anya dịpụrụ adịpụ, yana nyocha nke ubi na data ndekọ oke ọhịa nke mba, ndị nyocha ahụ mere atụmatụ mmụba nke ebuka carbon na biomass, ala, na “carbon mmetụta gburugburu ebe obibi,” nke na-ezo aka na carbon sequestration nke sitere na mbelata ala ala n'ihi oke ọhịa. .

Nnyocha ahụ chọpụtara na mkpokọta oke ọhịa dị na mpaghara ọrụ TNAP tolitere site na ihe dịka square kilomita 221,000 na 1978 ruo ihe dị ka square kilomita 379,000 na 2017. N'ime iri afọ anọ gara aga, TNAP enyela aka na ikuku carbon nke 47.06 nde tọn carbon kwa otu. afọ. Ọzọkwa, ikuku carbon dị n'elu ala na n'okpuru ala biomass mụbara site na ijeri tọn 0.843 na 1978 ruo ijeri 2.08 na 2017.

Ndị nyocha ahụ gosipụtara mkpa “carbon mmetụta gburugburu ebe obibi,” bụ nke ruru ihe dịka 16% nke mkpokọta ikuku carbon. Nke a na-egosi na mmetụta gburugburu ebe obibi na-ekere òkè dị oke mkpa n'ịchọpụta nkesa carbon carbon n'ime ọhịa echedoro. Ọmụmụ ihe ahụ na-ekwusi ike na mgbe a na-atụle ikuku carbon na ịmepụta ụdị ndị metụtara carbon, uru nke ikuku carbon na-erite uru site na mmetụta gburugburu ebe obibi nke ịkụ osisi ekwesịghị ileghara anya.

Nchoputa a na-enye nleba anya maka itule uru nke oru mweghachi nke gburugburu ebe obibi nke mba n'ihe gbasara ikike ikuku carbon na ntule oru nke gburugburu ebe obibi. Ọ na-egosipụta mmetụta dị ịrịba ama nke "Great Green Wall" nke China na ọ bụghị nanị imezi gburugburu ebe obibi kamakwa ibelata ikuku carbon dioxide.

Isi mmalite: Ụlọ akwụkwọ sayensị nke China, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8