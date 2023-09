Enwere ike nke oke osimiri iji chekwaa carbon dioxide na ibelata mgbanwe ihu igwe

By

Oke osimiri nke ụwa na-ekpuchi akụkụ dị ịrịba ama nke elu ya, ihe dịka 70%, ma nwee ike ịchekwa carbon dioxide, ikuku griin na-enye aka na mgbanwe ihu igwe. Ndị ọkà mmụta sayensị na-enyocha ike a nke oke osimiri ijide na ijide carbon dioxide n'ọtụtụ ebe na mbọ iji ghọta mgbanwe na ikike nke ịwepụta carbon.

US Geological Survey (USGS) na ndị mmekọ ya na-eme nyocha iji nyochaa akụkụ dị iche iche nke nchekwa carbon na oke osimiri. Ihe ọmụmụ ndị a na-achọ ikpebi ka carbon si abanye n'oké osimiri, ọnụọgụ carbon nke etinyere ugbu a, ikike nke ijide n'aka na ogologo oge nke njide carbon. Ọzọkwa, ndị ọkà mmụta sayensị na-enyocha ọrụ ụfọdụ mineral n'ịkwalite usoro nchekwa na ibelata acidification oké osimiri.

Otu ebe a na-elekwasị anya maka USGS bụ carbon a na-ebuga site na ala mmiri mmiri na-abanye n'oké osimiri. Ala mmiri mmiri tidal na-eje ozi dị ka njikọ dị n'etiti ala na oké osimiri, na ihe ọkụkụ ndị dị na mpaghara ndị a na-enweta carbon dioxide site na ikuku. A na-echekwa ụfọdụ n'ime carbon a n'ime mgbọrọgwụ osisi na ala, ebe a na-ebufe akụkụ ya na mmiri mmiri. A na-ahapụkwa carbon nke fọdụrụ n'ime ikuku dị ka carbon dioxide. Ịmụ mmegharị carbon a na-enye nghọta bara uru n'ibelata acidification oké osimiri.

Ọrụ USGS ọzọ na-eduzi na-enyocha ike nke ịgbakwunye olivine ịnweta n'ụsọ oké osimiri iji mee ka nchekwa carbon dị n'oké osimiri. A maara Olivine ka ọ na-amịkọrọ carbon dioxide n'onwe ya ma nwee ike iwebata ya na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri n'ụdị ájá na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ndị na-eme nchọpụta na-enyocha ka olivine si agbanwe kemistri nke mmiri osimiri yana ma ọ nwere ike ijide ma jide carbon dioxide nke a na-esi na ala mmiri.

Mgbalị sayensị ndị a na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkọ ọkwa maka gọọmentị, òtù dị iche iche, na ụlọ ọrụ nzuzo ndị tinyere aka na njikwa ala na mweghachi n'ụsọ oké osimiri. Ịghọta ikike nchekwa carbon n'oké osimiri na-enyere aka n'ịhazi akụrụngwa, na-eleba anya n'ọkwa elu oke osimiri na mbuze, na ịtụle atụmatụ iji belata ikuku carbon.

USGS na-eji ụzọ dị iche iche tụọ mgbanwe carbon, gụnyere ọnụ ụlọ cylinder transperent iji nyochaa mgbanwe gas n'etiti gburugburu ebe obibi na ikuku. A na-eji teknụzụ sensọ tụọ ọsọ mmiri n'etiti ala mmiri na oke osimiri yana nyocha kemịkalụ mmiri. Site na ijikọ nha ndị a na onyonyo satịlaịtị, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịkọwa mmegharị nke carbon n'ime ala mmiri yana ikike ịbawanye nchekwa carbon na oke osimiri.

Mmekọrịta mmekọrịta dị mkpa na mbọ nyocha ndị a. USGS na-arụkọ ọrụ n'akụkụ ụlọ ọrụ gọọmentị etiti, ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ, na ndị mmekọ ụlọ ọrụ iji gbasaa ntọala ihe ọmụma na ịkwalite ihe ọhụrụ na nhazi carbon. Ndị mmekọ dịka National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service, na Woods Hole Oceanographic Institution na-enye aka nka na akụrụngwa iji kwado ọmụmụ ihe zuru oke.

N'ozuzu, site n'ịbanye n'ime ike nke oke osimiri iji chekwaa carbon dioxide, ndị ọkà mmụta sayensị na-emepe ụzọ maka atụmatụ mbelata mgbanwe ihu igwe dị irè. Ịghọta ọrụ nke ala mmiri na oke osimiri na okirikiri carbon na-enye aka n'ụzọ zuru oke iji gboo mkpa ikuku carbon na mgbanwe ihu igwe mmadụ kpatara.

Nkowa:

– Carbon sequestration: Usoro nke ijide na ịchekwa carbon dioxide iji belata ntọhapụ ya na ikuku.

– Osimiri acidification: Mbelata na-aga n'ihu na pH nke oke osimiri ụwa, nke bụ isi kpatara nnabata carbon dioxide site na ikuku.

- Olivine: mineral nke na-amịkọrọ carbon dioxide n'ụzọ nkịtị ma enwere ike iji ya kwalite nchekwa carbon na oke osimiri.

