Newtonian Dynamics gbanwegharịrị: Nhọrọ enwere ike na mbara ụwa nine Hypothesis

N'ime edemede e bipụtara n'oge na-adịbeghị anya akpọrọ "Modified Newtonian Dynamics as Alternative to the Planet Nine Hypothesis," Associate Prọfesọ nke Physics Kate Brown na Harsh Mathur nke Case Western Reserve University na-atụle mmetụta ụyọkọ kpakpando Milky Way ga-enwe n'ihe ndị dị na mbara igwe. usoro ma ọ bụrụ na iwu nke ike ndọda bụ nke Modified Newtonian Dynamics (MOND) na-achị karịa iwu Newton nke ndọda.

MOND na-atụ aro na iwu Newton nke ndọda na-adịgide ruo n'ókè nke ike ndọda acceleration ga-adị ntakịrị maka ọchịchị dị iche iche nke omume ndọda iweghara. Brown na Mathur, bụ ndị mụọburu mmetụta MOND na mgbanwe galactic, chọtara mmasị ọhụrụ na tiori ahụ mgbe ndị na-enyocha mbara igwe kwuputara na 2016 na ihe ole na ole dị na mbara igwe dị n'èzí gosipụtara ihe adịghị mma nke orbital nke nwere ike ịkọwa site na ọnụnọ nke mbara ala nke itoolu.

Ndị nyocha ahụ bu n'obi ikpebi ma data na-akwado echiche Planet Nine ga-ewepụ MOND. Agbanyeghị, ha chọpụtara na MOND na-ebu amụma mmetụta nchịkọta nke ndị na-enyocha mbara igwe hụrụ. Ha kwusiri ike na ihe ndekọ data dị ugbu a nwere oke oke iji nweta nkwubi okwu a pụrụ ịdabere na ya, na-ahapụ ohere maka ọtụtụ ohere ga-atụle.

Brown kọwara na n'agbanyeghị ihe ga-esi na ya pụta, nchọpụta a na-emesi ike ike maka usoro mbara igwe nke dị n'èzí na-eje ozi dị ka ụlọ nyocha maka nyocha ike ndọda na ịchọpụta nsogbu ndị bụ isi na physics.

Akwụkwọ akụkọ Astronomical, bụ ebe e bipụtara akụkọ ahụ, bụ mbipụta oghere oghere nke American Astronomical Association nke ndị ọgbọ na-enyocha kwa ọnwa.

Nkowa:

- Newtonian Dynamics (MOND) gbanwetụrụ: Ozizi na-atụpụta usoro ọzọ nke omume ndọda mgbe ndọda ngwa ngwa na-aghọ obere nke ọma.

– Newton's law of gravitation: Ụkpụrụ bụ isi nke na-ekwu na ike ndọda n'etiti ihe abụọ dabara adaba na ngwaahịa nke igwe mmadụ ha na n'ụzọ dabara adaba na square nke anya dị n'etiti ha.

Sources:

- "Newtonian Dynamics gbanwere dị ka ihe ọzọ na mbara ụwa nine hypothesis" - The Astronomical Journal