Oké Ifufe Anyanwụ Kachanụ: Ihe mmụta sitere na mgbanaka osisi ochie

By

Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ihe àmà nke oké ifufe anyanwụ kasịnụ e dekọrọ, nke malitere kemgbe afọ 14,300. Ndị nchọpụta ahụ nyochara ọkwa rediocarbon na mgbanaka osisi oge ochie, nke echekwara na Alps nke France. Mmụba dị na rediocarbon gosiri nnukwu ọgbaghara dị na mbara ikuku nke ụwa, bụ́ nke ajọ ifufe siri ike nke anyanwụ kpatara nke nwere mmetụta dị ukwuu.

Ọ bụ ezie na oké ifufe nke anyanwụ abụghị ihe ọhụrụ, nke a na-enwekarị oke ụkọ. Ọ bụrụ na oke ifufe nke ọkwa a ga-ada n'ụwa taa, ọ ga-ebute mbibi dị egwu na akụrụngwa anyị dị oke egwu, ọkachasị igwe eletriki na satịlaịtị na orbit. Nchọpụta a na-emesi ike mkpa ọ dị ịghọta na ịkwado maka ihe omume ndị dị otú ahụ iji chebe usoro nkwukọrịta ụwa na ike anyị.

Ọmụmụ ihe a, nke e bipụtara na The Royal Society's Philosophical Transactions of the Royal Society A, nyochara osisi ndị nwere akụkụ ụfọdụ n'akụkụ mmiri nke Drouzet River. Site na dendrochronology, ndị nyocha ahụ rụgharịrị usoro iheomume wee chọpụta mmụba na ọkwa rediocarbon kpọmkwem afọ 14,300 gara aga. Usoro a nyere ha ohere ikpokọta ozi bara uru gbasara mgbanwe gburugburu ebe obibi na ọrụ anyanwụ.

A na-emepụta rediocarbon na mbara ikuku site na ụzarị mbara igwe na ihe omume anyanwụ dị oke egwu. Biosphere na-etinyezi carbon ahụ, gụnyere osisi, ma kpochie ya na mgbanaka uto ha kwa afọ. Ndị otu ahụ tụnyere spike radiocarbon na ọkwa beryllium dị na ice cores sitere na Greenland, na-akwadokwa ịdị adị nke oke ifufe anyanwụ.

Ọ bụrụ na oké ifufe anyanwụ nke dịrurula afọ 14,300 mere taa, ọ gaara emebiwo usoro nkwukọrịta anyị, satịlaịtị, na igwe eletriki anyị. Ihe ga-esi na ya pụta pụta ìhè mkpa ọ dị ichebe akụrụngwa anyị site na ọrụ anyanwụ nke na-eme ọtụtụ nde kilomita site na ya. Oke oke ifufe nke anwụ nwere ike imebi ihe ngbanwe na igwe ọkụ eletrik, na-eduga n'ọgbanyụ ọkụ zuru ebe niile yana ogologo oge.

Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala nnukwu oke mmiri ozuzo itoolu, nke a maara dị ka Miyake Events, na-eji mgbanaka osisi na data bụ isi nke ice sitere na afọ 15,000 gara aga. Ihe ndị kacha ọhụrụ mere na 993 OA na 774 OA. Agbanyeghị, ịghọta oke mmiri ozuzo ndị a ka bụ ihe ịma aka, ebe ọ bụ na nleba anya dị ụkọ. Ndị ọkà mmụta sayensị ka ejighị n'aka maka ihe kpatara, ugboro ole, na ịkọ amụma ihe omume ndị a siri ike.

Nchọpụta nke Omume Miyake dị afọ 14,300 na-enye nghọta bara uru banyere omume nke anyanwụ anyị. Ọ bụ ezie na nleba anya nke ọrụ anyanwụ malitere na narị afọ nke 17, ịmụ radiocarbon na mgbanaka osisi na beryllium na ice cores na-enye ụzọ iji ghọta àgwà anyanwụ gara aga nke ọma.

Ihe omume Carrington a ma ama nke 1859, nke a maara maka ịkpata ọgba aghara dị ka ọdịda igwe telegraph na auroras nke abalị na-egbuke egbuke, ewereghị ihe omume Miyake. A na-edekọ mmetụta ya nke ọma n'ihi ihe mere na nso nso a na ihe ndị mmadụ mere n'oge ahụ.

Ịghọta oge gara aga anyị dị oké mkpa maka ịkọ amụma nke ọma na ibelata ihe egwu ndị metụtara oke ihe omume anyanwụ. Ọmụmụ nke radiocarbon na-enye nghọta bara uru n'akụkọ ihe mere eme nke Ụwa, na-eje ozi dị ka ngwá ọrụ dị ike maka ịkọ ọdịnihu anyị. Otú ọ dị, a ka nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta banyere àgwà anyanwụ anyị na ihe ize ndụ ndị ọ na-etinye n'ihe owuwu ọgbara ọhụrụ anyị.

Sources:

- Azụmahịa Philosophical nke Royal Society nke Royal Society A

– Mahadum Leeds