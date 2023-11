Ebe nchekwa nje: Otu Microbes si eji Iron na-agafe na atụmatụ

By

Ndị ọkà mmụta sayensị na Mahadum Texas dị na Austin achọpụtala ihe na-akpali akpali: nje bacteria nwere ike ịmepụta ihe ncheta, dị ka ụmụ mmadụ nwere ike ime ka omume dị iche iche rụọ ọrụ. Enwere ike ịfefe ncheta ndị a site n'ọgbọ ma na-ekere òkè dị mkpa n'ịmepụta ọrịa dị ize ndụ na mmepe nke ọgwụ nje.

N'ime nnyocha e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences, ndị nchọpụta lekwasịrị anya kpọmkwem na nje bacteria E. coli na iji ọkwa ígwè ha na-echekwa ozi. Ha chọpụtara na mkpụrụ ndụ nje ndị nwere obere ígwè dị ala na-aka mma n'ịgbakọta, ebe nje bacteria na-emepụta biofilms nwere ọkwa dị elu nke ígwè. Ndị nwere ọkwa ígwè kwesịrị ekwesị gosipụtara nnabata ọgwụ nje. “Ihe ncheta ígwè” ndị a dịgidere ma ọ dịkarịa ala ọgbọ anọ tupu ọgbọ nke asaa efunahụ ha.

Ọ bụ ezie na nje bacteria enweghị ụbụrụ ma ọ bụ usoro ụjọ, ha nwere ike ịnakọta ozi site na gburugburu ebe obibi ha ma chekwaa ya maka iji ya mee ihe n'ọdịnihu. Souvik Bhattacharyya, bụ onye na-eduzi ọmụmụ ihe ahụ, na-akọwa na nje bacteria nwere ike irite uru site na ịnweta ozi echekwara ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha na-ezute otu ebe ugboro ugboro.

Ígwè, ịbụ otu n'ime ihe ndị kasị ukwuu n'ụwa, na-arụ ọrụ dị oke mkpa na usoro cellular. Ndị nchọpụta ahụ na-atụ aro na ọkwa ígwè dị ala na-akpalite ncheta nje bacteria na-eme ka mkpụgharị na-ebuga ngwa ngwa, ebe ọkwa ígwè dị elu na-egosi gburugburu ebe kwesịrị ekwesị maka ịmepụta biofilm.

Nghọta a nke ebe nchekwa nje na-emepe ohere ọhụrụ maka igbochi na ịlụso ọrịa nje ọgụ. Site n'ịtụle ọkwa ígwè, bụ nke dị mkpa maka virulence, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịmepụta usoro ọgwụgwọ iji mebie usoro nje bacteria ma mee ka ha dịkwuo mfe ọgwụgwọ.

N'ikpeazụ, ọmụmụ ihe a na-egosipụta ike na-adọrọ adọrọ nke nje bacteria na-echekwa ma na-ebufe ihe ncheta nye ọgbọ n'ọdịnihu. Site n'ịkọwapụta usoro dị n'azụ akparamagwa nje bacteria, ndị ọkà mmụta sayensị na-emepe atụmatụ ndị nwere ike ịlụso nje na-efe efe ọgụ na iguzogide ọgwụ nje.

FAQ

Kedu ihe bụ ncheta nje bacteria?

Ncheta nje bacteria bụ ozi echekwara nke nje bacteria nwere ike ịnweta ma jiri mee ka omume dị iche iche na-azaghachi na mkpali gburugburu ebe obibi.

Kedu ka nje bacteria si echekwa ncheta?

Bakteria na-echekwa ncheta site na iji kemịkalụ a na-ahụkarị, dị ka ígwè, iji tinye koodu na ịnyefe ozi n'ọgbọ ha n'ọgbọ ndị ọzọ.

Kedu ọrụ ígwè na-ekere na ebe nchekwa nje bacteria?

Ọkwa ígwè dị na mkpụrụ ndụ nje na-arụ ọrụ dị ka isi ihe na-echekwa na ịnweta ncheta. Mkpụrụ ndụ nje ndị nwere ọkwa ígwè dị ala na-aka mma n'ịgbagharị, ebe ndị nwere ọkwa ígwè dị elu na-emepụta biofilms. Ejikọtara ọkwa igwe kwụ ọtọ na nnabata ọgwụ nje.

Olee otú ịghọta ihe ncheta nje bacteria pụrụ isi baara anyị uru?

Ịghọta ebe nchekwa nje na-emepe ohere maka ịmepụta ọgwụgwọ ezubere iche iji mebie atụmatụ nje na ịlụso ọrịa ọgụ. Site n'ịgbanwe ọkwa ígwè, ndị nchọpụta nwere ike ime ka nje bacteria nwee ike ịnweta ọgwụgwọ.