A ga-ebido ọrụ Axiom Space's Ax-3 Astronaut na 2024

Axiom Space's three private astronaut Mission, Ax-3, is scheduled for liftoff towards International Space Station (ISS) na January 2024. A ga-eduzi ozi a site n'aka onye bụbu astronaut NASA Michael López-Alegría, onye nyekwara iwu mbụ Axiom Space ozi. Anyụike-1. Ịbanye López-Alegría na ozi a ga-abụ Swedish astronaut Marcus Wandt, Italian Air Force Col. Walter Villadei, na Turkey mbụ nwa amaala na mbara igwe, Alper Gezeravcı.

Ax-3 ga-amalite site na NASA's Kennedy Space Center na Florida site na iji SpaceX's Crew Dragọn na rocket Falcon 9. Axiom Space abanyelarị nkwekọrịta na SpaceX iji wepụta ndị ọrụ atọ ọzọ na mbara igwe ka ọrụ Ax-1 gara nke ọma na Eprel 2022.

N'oge a na-enwe mkparịta ụka ndị nta akụkọ, ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ gosipụtara obi ụtọ na nganga ha n'ịbụ akụkụ nke ozi ahụ. Wandt kwusiri ike na ọ dị mkpa ịnọchite anya Sweden na Europe na mbara igwe, ebe Gzeravcı kwuputara mkpa ozi ahụ dị na ijikọ Turkey na-esochi oke ala ọma jijiji.

López-Alegría kwuru na ọzụzụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-aga nke ọma, na emeziwanyewanye kemgbe ọrụ Ax-1. O kwuru na onye ọchịagha Ax-2 Peggy Whitson nwere ọrụ dị ole na ole iji nyere ndị ọrụ ụgbọ mmiri aka na nnwale, na a ga-ewere usoro yiri nke ahụ maka Ax-3. Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ ga-eritekwa uru site na nkwalite ọzụzụ na ngwaọrụ nhazi oge iji jikwaa oge ha na orbit.

Ebumnuche Ax-3 na-abịa n'ihu na-achọ ịga n'ihu na mbọ ịsụ ụzọ Axiom Space na njem ohere azụmahịa, yana atụmatụ maka ọtụtụ ọrụ n'ọdịnihu. Ntugharị ndị ọrụ ụgbọ mmiri n'etiti López-Alegría na Whitson ga-enye ohere maka mgbanwe enweghị nkebi n'iwu na-enweghị mkpa iwere ndị ọrụ mbara igwe mbụ nke ụlọ ọrụ n'oge a.

